قوائم كأس العرب - العنابي كامل العدد.. قطر تخوض البطولة بالقوة الضاربة

أعلن منتخب قطر قائمة مكونة من 23 لاعبا ستمثل الفريق في كأس العرب 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

ويخوض العنابي البطولة، التي يستضيفها، بالقوة الضاربة والتي تمثل استعدادا لكأس العالم 2022.

وجاءت القائمة:

حراس المرمى: سعد الشيب - مشعل برشم - يوسف حسن

الدفاع: بيدرو - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - عبد العزيز حاتم - علي أسد - مصعب خضر - همام الأمين - بسام الراوي

وسط الملعب: كريم بوضياف - عاصم مادبو - عبد الله الأحرق - محمد وعد - خالد منير - محمد مونتاري - حسن الهيدوس

الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - إسماعيل محمد - بوعلام خوخي - أحمد علاء الدين

🎥 | قائمة منتخبنا الوطني 🇶🇦 لبطولة #كاس_العرب🏆 فريق نفتخر فيه 💪 #العنابي_أقوى_بحضوركم pic.twitter.com/68bhahiOuu — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 19, 2021

وتستهل قطر البطولة بمواجهة البحرين في 30 نوفمبر ثم تلعب ضد عمان في 3 ديسمبر.

وتواجه العراق في 6 ديسمبر.

وإذا عبرت للدور ربع النهائي ستلعب ضد تونس أو الإمارات أو سوريا أو موريتانيا.

وشاركت قطر مرتين في كأس العرب، احتلت المركز الرابع في السعودية 1985 ونالت الوصافة في أرضها عام 1998.