قوائم كأس العرب - العنابي كامل العدد.. قطر تخوض البطولة بالقوة الضاربة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

قطر

أعلن منتخب قطر قائمة مكونة من 23 لاعبا ستمثل الفريق في كأس العرب 2021 التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

ويخوض العنابي البطولة، التي يستضيفها، بالقوة الضاربة والتي تمثل استعدادا لكأس العالم 2022.

وجاءت القائمة:

أخبار متعلقة
تفاصيل إصابة بنشرقي في مباراة الزمالك والإسماعيلي بعد 15 عاما.. منتخب أوروجواي يعلن إقالة تاباريز مدرب الإسماعيلي: راض عن فريقي.. كنا ندا لـ الزمالك شكري نجيب يستفيق بعد اغمائه في مباراة الزمالك

حراس المرمى: سعد الشيب - مشعل برشم - يوسف حسن

الدفاع: بيدرو - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - عبد العزيز حاتم - علي أسد - مصعب خضر - همام الأمين - بسام الراوي

وسط الملعب: كريم بوضياف - عاصم مادبو - عبد الله الأحرق - محمد وعد - خالد منير - محمد مونتاري - حسن الهيدوس

الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - إسماعيل محمد - بوعلام خوخي - أحمد علاء الدين

وتستهل قطر البطولة بمواجهة البحرين في 30 نوفمبر ثم تلعب ضد عمان في 3 ديسمبر.

وتواجه العراق في 6 ديسمبر.

وإذا عبرت للدور ربع النهائي ستلعب ضد تونس أو الإمارات أو سوريا أو موريتانيا.

وشاركت قطر مرتين في كأس العرب، احتلت المركز الرابع في السعودية 1985 ونالت الوصافة في أرضها عام 1998.

قطر كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 28 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 54 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة