انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(0) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي على المقاولون 1-0.

بعد الرجوع للفيديو، طرد حمدي فتحي.

ق. 96 مرتدة سريعة للمقاولون العرب أوقفها حمدي فتحي بعرقلة لويس إدوارد على حدود منطقة الجزاء.

ق. 95 فرصة خطيرة للأهلي أهدرها الشحات ثم عبد القادر وأنقذها المدافع من على الخط.

ق. 93 بدر بانون يتألق على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 89 دخول حسام حسن، ومحمد هاني بدلا من محمد شريف، وأكرم توفيق.

ق.88 تصوية جديدة من الشحات بالشباك الجانبية.

ق. 84 مرور رائع من أكرم توفيق ثم عرضية أرضية سددها عمرو السولية، وحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 78 محمد سالم يهدر أخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام بالشناوي والشناوي يتألق ويتصدى لها.

ق. 76 حسين الشحات يشارك بدلا من بيرسي تاو.

ق. 71 أبو السعود يتألق أمام انفراد بيرسي تاو.

ق. 67 جوووول أوووول للأهلي. ركنية نفذها علي معلول، وقابلها حمدي فتحي برأسية في المرمى.

ق. 64 دخول محمد مجلي وخالد الحسيني بدلا من عبد الرحمن جبنة وعمر بسام.

ق. 63 تصويبة من أفشة بجانب القائم بقليل.

ق. 60 أحمد عبد القادر يشارك بدلا من أيمن أشرف.

أحمد الغندور يلغي ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق. 49 ركلة جزاااء لـ المقاولون العرب بعد لمسة يد على حمدي فتحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 أكرم توفيق يسقط على الأرض ويتلقى العلاج بعد التحام قوي مع أحمد عبد العزيز.

ق. 44 أخطر فرص اللقاء من ركنية نفذها معلول وقابلها حمدي فتحي برأسية تصدى لها أبو السعود ببراعة وسارت الكرة على خط المرمى لينقذها الدفاع ويفشل بدر بانون في متابعها.

ق. 41 تصويبة من أفشة فوق المرمى.

ق. 18 أكرم توفيق يراوغ ثم يسدد ومحمود أبو السعود يتصدى للكرة بمساعدة القائم. وترتد الكرة إلى أكرم الذي مرر إلى أليو ديانج وسدد بعيدة.

ق. 12 جووول لا. المقاولون العرب يسجل الأول برأسية من فاروقا كابوري لكن الحكم يلغيه بسبب التسلل.

ق. 11 تمهيد الكرة إلى محمد شريف الذي استلم وسدد لكن فوق المرمى.

بداية المباراة