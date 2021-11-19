فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - السوبر الأوروبي

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عن زميله المصري محمد صلاح، حيث اعتبره من أفضل لاعبي العالم، كما كشف عما يحدث بينهما حين يواجها بعضهما البعض في التدريبات.

وقال فان دايك في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "محمد صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا في التدريبات".

وأضاف "حين يكون في أفضل حالاته فإنه واحد من أفضل لاعبي العالم حاليا. هو يفعل ذلك منذ سنوات وبثبات والأرقام تؤكد ذلك".

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وأوضح "إنه يحصل على الإشادة التي يستحقها، فهي لعبة جماعية ونحن نقوم بعمل جيد، ورغم الخسارة الأخيرة (أمام وست هام 3-2) بدأنا هذا الموسم بصورة جيدة، وكان صلاح عاملا مهما في هذه البداية بالأهداف التي يسجلها".

وتابع "نحن سعداء بأنه يلعب معنا ونريده أن يستمر في ذلك وأن نحصد الثمار في نهاية الموسم".

أما عن فترة غيابه الطويلة بسبب الإصابة في الموسم الماضي قال المدافع الهولندي: "لطالما شعرت بتقدير لكل شيء أملكه وهذا لم يتغير، حافظت على قوتي الذهنية خلال فترة الإصابة ولكني افتقدت التواجد اليومي مع الزملاء والعمل الجاد والسفر والاستمتاع باللعب أمام الجماهير، فيما عدا ذلك بقيت على ما أنا عليه".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في البريميرليج بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، ويلاقي أرسنال الخامس غدا -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للمسابقة.

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