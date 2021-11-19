تشكيل الأهلي – معلول أساسي أمام المقاولون العرب

يبدأ علي معلول كأساسي مع الأهلي أمام المقاولون العرب رغم عدم خوضه لمران الأمس الأخير قبل اللقاء.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ محمد شريف في الهجوم، ومن خلفه محمد مجدي "أفشة"، وبيرسي تاو.

ويبدأ موسيماني بنفس تشكيل الدربي باللقاء الماضي، إذ يقود حمدي فتحي الدفاع بجانب بدر بانون، وأيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: بدر بانون – حمدي فتحي - أيمن أشرف.

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – أليو ديانج - علي معلول.

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – محمد مجدي "أفشة".

ويتواجد وليد سليمان على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني -

الوسط: وليد سليمان – حسين الشحات – لويس ميكيسون – أحمد عبد القادر – عمار حمدي.

الهجوم: حسام حسن.