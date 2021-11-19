مؤتمر جوارديولا - مستجدات دي بروين وفودين وجريليش ومستقبل سترلينج

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مستجدات فريقه بعد الإعلان عن إصابة النجم البلجيكي كيفن دي بروين بفيروس كورونا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "كيفن يحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بعد خروجه بعينة إيجابية في بلجيكا. علمنا بالأمر قبل يومين، وهو معنا الآن".

وأضاف "انسوا أمر اللياقة البدنية والزخم. إنه مصاب بفيروس كورونا الآن ويجب أن يتعافى. يجب أن نتعامل معه بحذر، فالناس يموتون بسبب كوفيد. لقد تلقى اللقاح ولذلك نتمنى أنه سيكون بخير. لا يوجد مخاوف تتعلق بإيقاع الفريق الآن بل بالإنسان نفسه".

وعن حالة فيل فودين وجاك جريليش قال المدرب الإسباني: "جاك ولكني لا أعتقد أنه سيكون جاهزا. فيل فودين تعرض لمشكلة في القدم ولكنه يتحسن وسنرى بشأنه".

أما عن مستقبل رحيم سترلينج مع الفريق وأخبار انتقاله إلى برشلونة، رفض بيب الحديث قائلا: "لا تسألوني من الآن حتى سوق الانتقالات لأني لن أجيب عن هذه الأسئلة. تركيزي وتركيز رحيم ينصب فقط على المباريات. لن أجيب أي أسئلة عما سيحدث في المستقبل لأني لا أعرف ما الذي سيحدث".

وعن سباق البريميرليج هذا الموسم أوضح جوارديولا "في كل موسم تبدو الأمور صعبة ولكننا لا زلنا في الربع الأول فقط. هناك الكثير من المباريات أمامنا. بصورة عامة قدمنا مباريات جيدة وأهدرنا بعض النقاط في ملعبنا لأننا لم نكن في مستوانا، ومن الآن حتى يناير لن يكون أمامنا أي توقفات دولية ولذلك نتمنى أن نحقق بعض النتائج للمنافسة على البريميرليج ودوري الأبطال أيضا".

أما بخصوص سعادته لعدم وجود أي توقفات دولية إضافية قال جوارديولا مازحا: "بالنسبة لمدربي الأندية هذا حلم لأني أحظى بأسبوع من العطلة. انظروا إلى اسمرار بشرتي، إنه أفشل مما كان عليه في مباراة مانشستر يونايتد".

وأوضح "ولكن في بعض الأوقات أشعر بالقلق لأننا نكون غير محظوظين في كل توقف دولي، حيث يعود إلينا اللاعبون بإصابات وهذه المرة لم تكن مختلفة".

أخيرا عن حارس مرماه إيدرسون، أبدى جوارديولا اتفاقه مع الرأي القائل بأنه أفضل حارس امتلكه يلعب بالقدم، قائلا: "لديه جودة رائعة في التمرير واختيار اللحظة المناسبة، ولديه الرؤية والتمركز الصحيح لفعل ذلك. أحيانا يتخذ المخاطرات ولكن حين تسير الأمور بالشكل الصحيح يرى الجميع كم هو جيد، أما حين يرتكب الأخطاء فلا يمكننا لومه لأنه مهم للغاية".

ويستأنف مانشستر سيتي مسيرة دفاعه عن لقب البريميرليج بمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.