مؤتمر سولشاير: استمرار غياب فاران وبوجبا لبعض الوقت.. واستغللنا التوقف الدولي لمصلحتنا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 16:48

كتب : عمر خالد

سولشاير مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد استمرار غياب الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وبول بوجبا عن الفريق في مباراة الغد أمام واتفورد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيغيب بوجبا وفاران لبعض الوقت".

وأضاف "أعرف بأننا نمر بفترة سلبية على صعيد النتائج والأداء، وبأننا تحت الضغط، ولكن ينبغي أن يكون الضغط سعادة لنا وأن يجعلنا فريقا أفضل حيث يدفع اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم".

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وتابع "بطبيعة الحال ستشعر بخيبة أمل وبالضغط عندما تخسر، وقد تحدثنا جميعا بصراحة ووضوح، المباراة المهمة هي المقبلة ثم التي تليها، لقد خضنا أسبوع تدريبات جيد وإيجابي".

وواصل "مررنا بفترات مثل هذه سجلنا خارج الديار لعبنا 30 مباراة ولم نخسر سوى في مباراة وحيدة، الموسم الماضي قمنا بتصحيح وضعنا ولعبنا 20 مباراة لم نخسر فيها سوى في مباراة وحيدة كذلك، نحتاج مثل هذه السلسلة كي نعود".

وعن ما الذي قام به في فترة التوقف الدولي قال سولشاير: "لقد كان توقفا دوليا طويلا، لكننا قمنا باستغلاله لمصلحتنا، كان وقتا مناسبا كي نجدد نشاطنا، الكل كان على تواصل مع الجهاز التدريبي ولقد قمنا بتصحيح بعض الأمور، رأينا ردة فعل مناسبة من اللاعبين".

وعن تجديد عقد جيسي لينجارد أوضح سولشاير: "لست قريبا من المفاوضات".

وتابع "لا يزال جيسي لينجارد عنصرا مهما في الفريق، أبلى بلاء حسنا عندما لعب وسيكون له دور في المباريات المقبلة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، أما واتفورد فيأتي في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.

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