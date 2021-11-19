إصابة دي بروين بـ فيروس كورونا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إصابة كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي إن مسحة اللاعب جاءت إيجابية عقب عودته من التوقف الدولي مع منتخب بلاده بلجيكا.

وسيخضع دي بروين للعزل المنزلي لمدة 10 أيام.

وكان دي بروين قد ساهم في حجز بلجيكا لمقعد مباشر في كأس العالم 2022 بعدما صنع هدفا أمام إستونيا وسجل أمام ويلز في التوقف الدولي الأسبوع الماضي.

وبالتالي سيغيب دي بروين عن مواجهات إيفرتون ووست هام في الدوري الإنجليزي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وخاض دي بروين الموسم الجاري بقميص سيتي 14 مباراة سجل 3 أهداف وصنع آخر.