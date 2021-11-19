مؤتمر كلوب: أرسنال فريق جيد.. ولكن نحن في أنفيلد

شدد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أهمية مواجهة فريق أرسنال ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لتلك المواجهة: "آرسنال فريق كرة قدم جيد حقا لكننا في آنفيلد وعلينا إظهار ذلك".

وأضاف "من الواضح أنه مع آرسنال، لم تكن هناك فرصة أبدا للبقاء حيث كانوا في بداية الموسم يعانون، ولكن كنت أعلم أنهم سيعودون".

وواصل "الطريقة التي عادوا بها ليست طبيعية لأنهم حققوا جولة مذهلة من النتائج، إنهم جيدون، لكنهم يعرفون أنهم كانوا محظوظين في مباراة أواثنتين كان يمكن أن تكون مختلفة".

وتابع "لكننا لسنا مندهشين من أن أرسنال فريق كرة قدم جيد حقا، لكن علينا أن نتأكد من أن الناس يتذكرون أننا فريق كرة قدم جيد أيضا".

وعن الحالة الصحية للاعب الفريق أندرو روبيرتسون قال كلوب: "لم يتدرب روبرتسون مع الفريق حتى الآن".

وأوضح "ساديو ماني جيد، وعاد فابينيو، إنه يتعافى، لذا آمل أن يتمكن من التدريب اليوم، هذه هي الخطة، لم أسمع أي شيء مختلف بعد، لكن في النهاية، سيتعين علينا الانتظار حتى غدا لمعرفة الأمر".

وأشار كلوب "نعم، خسرنا أمام وست هام، لكن حتى لو تعادلنا هناك، فلن يكون الوضع مختلفا بشكل كبير، هذا كل شيء".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، أما أرسنال فيأتي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.