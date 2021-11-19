آس: برشلونة يراقب وضع صلاح مع ليفربول عن كثب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 15:07

كتب : عمر خالد

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

يراقب برشلونة الإسباني وضع محمد صلاح مع ليفربول عن كثب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح لم يجدد عقده مع فريقه ليفربول حتى الوقت الحالي والذي ينتهي في صيف 2023.

وتابعت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن برشلونة يراقب وضع صلاح الحالي حيث يأمل برشلونة في ضم اللاعب الصيف المقبل في حالة عدم تجديد عقده مع ليفربول.

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وأشارت "آس" أن المفاوضات مع صلاح من أجل تجديد عقده بدأت منذ شهور ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق حتى الآن.

وأوضح التقرير أن صلاح يطلب راتب كبير من اجل التجديد لفريقه الحالي، ولكن ليفربول حتى الآن لا يريد أن يدفع تلك المبالغ الكبيرة.

يذكر أن صلاح سجل حتى الآن 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 6 تمريرات حاسمه في 15 مباراة مع ليفربول.

وكانت صحيفة إل ناسيونال الكتالونية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد في ضم محمد صلاح بأي ثمن. (طالع التفاصيل)

وينتهي عقد لاعب بازل السابق مع ليفربول في صيف 2023.

صلاح سيصل إلى الـ30 من عمره الصيف المقبل، لكن هذا لن يكون عائقا أمام تشافي الذي ضم داني ألفيش في عمر الـ38.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

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