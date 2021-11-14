صحيفة كتالونية: تشافي يريد محمد صلاح في برشلونة بأي ثمن

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برشلونة

قالت صحيفة إل ناسيونال الكتالونية إن تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة يرغب في ضم محمد صلاح نجم ليفربول بأي ثمن.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع الريدز بتسجيل 15 هدفا هذا الموسم، منها 10 في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يعمل على إبرام أكثر من صفقة قوية في محاولة لإرضاء الجماهير الغاضبة منه بعد التخلي عن ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان الصيف الماضي.

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وأفاد تقرير إل ناسيونال بأن لابورتا سيحاول حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي قبل استهداف ضم الأسماء التي يرغب تشافي في ضمها.

أول هذه الأسماء التي طلبها المدرب الإسباني هو محمد صلاح قائد منتخب مصر والذي يرغب تشافي في ضمه بأي ثمن، حسب التقرير.

ويتمنى لابورتا عدم تجديد صلاح لعقده مع الريدز حتى الصيف المقبل، ليضطر ليفربول لبيعه مع بقاء عام واحد في عقده وقتها.

وينتهي عقد لاعب بازل السابق مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل النادي لاتفاق مع صلاح حتى الآن لتمديد تعاقده.

صلاح سيصل إلى الـ30 من عمره الصيف المقبل، لكن هذا لن يكون عائقا أمام تشافي الذي ضم داني ألفيش في عمر الـ38.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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