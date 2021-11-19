مؤتمر أرتيتا: الذهاب إلى آنفيلد دائما اختبار.. وموقف أوباميانج وبارتي من المشاركة

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي بمثابة "اختبار".

ويمر أرسنال بسلسلة رائعة من النتائج دون هزيمة بواقع 6 انتصارات وتعادلين في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة الريدز غدا السبت على ملعب أنفيلد.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "إنه ملعب رائع للعب كرة القدم. عليك أن تكون في أفضل حالاتك وترفع مستواك إلى أقصى المعايير عاطفيا وبدنيا وفنيا وتكتيكيا لأنك إذا لم تفعل ذلك فسوف تسقط".

وأضاف "الذهاب إلى آنفيلد هو دائما اختبار. ولكن مرة أخرى إذا كنت قادرا على القيام بذلك أيضا فليس هناك الكثير الملاعب الجيدة التي تشعرك بأنك لاعب كرة قدم مناسب".

وأردف عن عودة بيير إيميريك أوباميانج المبكرة قال: "لم يكن ذلك مخططا مسبقا أن يعود مبكرا، علينا تقييم حالته ونرى كيف هو ونتخذ القرارات. لدينا الكثير من اللاعبين الذين مروا بمشاكل مختلفة في المباريات، ولدينا القليل من الإزعاج، لذا يتعين علينا اليوم اختبار الجميع".

وكان الجابوني أوباميانج قد غاب عن مواجهة مصر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة وفقا للتقارير.

ورد أرتيتا حول تفاصيل الإصابة قائلا: "دعونا نرى كيف حال الجميع. علينا أن نراهم اليوم قبل التقييم وإصدار حكم".

وأكمل عن توماس بارتي: "الشيء نفسه مرة أخرى. لم يستطع اللعب للمنتخب الغاني. لقد حاول فعل ذلك لأنهم خاضوا مباراة ضخمة وضغطوا من أجل تلك المباراة لكنه لم يكن قريبا بما فيه الكفاية. مرة أخرى هذا شيء يتعين علينا تقييمه لأنه حتى اليوم لم يفعل ما يكفي".

ولم يخض بارتي مواجهتي إثيوبيا وجنوب إفريقيا بقميص منتخب بلاده الذي تأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأتم أرتيتا: "علينا أن نلعب مباراة تلو الأخرى. هذه فترة طويلة. الدوري الإنجليزي هو منافسة طويلة وستمر بلحظات مختلفة. من الواضح أننا نريد الحفاظ على اللحظة وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تقديم أداء في أعلى مستوى".

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الرابع.

ويبتعد أرسنال الذي خسر أول 3 مباريات في الموسم، عن تشيلسي المتصدر بفارق 6 نقاط.