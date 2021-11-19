مؤتمر توخيل: استمرار غياب لوكاكو وكوفاسيتش.. وأثق تماما في شخصية جورجينيو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 14:00

كتب : عمر خالد

توماس توخيل - تشيلسي - مالمو

أوضح الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن روميلو لوكاكو وماتيو كوفاسيتش لن يكونا ضمن الفريق في مواجهة ليستر سيتي.

وكشف توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ليستر سيتي قائلا: "روميلو قريب من التدريب مع الفريق لذا نأمل أن ينضم إلى الفريق يوم الأحد، فهو يضغط على نفسه بشدة للعودة سريعا".

وواصل "كوفاسيتش سيستغرق أياما أكثر حتى يصبح جاهزا وسيغيب عن المزيد من المباريات المقبلة".

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وعن جورجينيو وإهداره لركلة الجزاء للمنتخب الإيطالي أمام سويسرا قال توخيل: "إذا كان هناك رجل لديه شخصية أخرى للتعامل مع خيبة الأمل، فهو جورجينيو".

وأوضح "أنا أثق تماما في شخصيته، وأهم شيء بالنسبة لي هو أنه عندما يصل إلى هنا، يشعر بالأمان، وأنه يعلم أن الجميع سيدعمونه".

وتابع "إنه لاعبنا، إنه يتمتع بالحماية الكاملة ويحظى بتقدير كامل، نحن سعداء للغاية بعودته إلينا".

وأكد "إنه ليس أول من يضيع ركلة جزاء مهمة، هذه الأشياء تحدث، لن يكون الأخير، إنها عثرة في الطريق، وليس أكثر".

ويواجه تشيلسي فريق ليستر سيتي على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تشيلسي يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

الدوري الإنجليزي الممتاز توماس توخيل تشيلسي ليستر سيتي
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