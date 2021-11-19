تقرير تركي: أتالانتا يفكر في ضم مصطفى محمد

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

عاد اسم مصطفى محمد مرة أخرى لواجهة سوق الانتقالات مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "fotomac" التركية فأن أتالانتا الإيطالي مهتم بـ مصطفى محمد خاصة مع تفكير النادي في بيع الكولومبي لويس مورييل.

وأضاف التقرير "النادي الإيطالي سيرسل ممثلا لمشاهدة اللاعب في مباراتي فناربخشة وأولمبيك مارسيليا الأسبوع المقبل".

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بـ محمد مصطفى "لعبة" عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بهدف قاتل تقارير تركية: جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

وارتبط اسم مصطفى محمد في وقت سابق بالانتقال لمارسيليا وبوردو الفرنسيان، ولاتسيو الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وأكمل التقرير أن أتالانتا يفكر في بيع مورييل بقيمة 30 مليون يورو، في ظل تألق مواطنه دوفان زاباتا صاحب الـ 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وترغب إدارة جالاتاسراي التركي في بيع مصطفى محمد مقابل 10 ملايين يورو، بعدما يضم اللاعب بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو تُدفع قبل نهاية العام الجاري.

المهاجم المصري البالغ 23 عاما سجل الموسم الجاري 4 أهداف وصنع آخر في 20 مباراة بجميع المسابقات بقميص الأسود.

ويلعب أتالانتا للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيراتزوري بيرجامو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 25 نقطة.

ويحتل أيضا المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري التركي أتالانتا
نرشح لكم
تقرير تركي: أتالانتا يفكر في ضم مصطفى محمد كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا وكيله: فسخ تعاقد النني مع أرسنال؟ عار تماما من الصحة.. وحقيقة مفاوضات الأهلي صلاح يعرض قميص مباراة مانشستر يونايتد في مزاد خيري بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال أيقونة بريطانيا: محمد صلاح أفضل رياضي في ليفربول
أخر الأخبار
مؤتمر كونتي: كل لاعب يجب أن يعرف ما عليه القيام به 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: أتالانتا يفكر في ضم مصطفى محمد 17 دقيقة | المحترفون
كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022 39 دقيقة | منتخب مصر
موندو ديبورتيفو: برشلونة لن ولم يبيع دي يونج 57 دقيقة | الدوري الإسباني
"أخطاءت عن جهل".. حسام غالي يكشف تفاصيل ترشحه لانتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
تحديد موعد إجراء سيف تيري لجراحة الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
بوليتانو: نريد إبعاد إنتر ميلان عن المنافسة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
لا جازيتا ديلو سبورت: بروزوفيتش يرغب في البقاء داخل إنتر ميلان 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل