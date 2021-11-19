تقرير تركي: أتالانتا يفكر في ضم مصطفى محمد

عاد اسم مصطفى محمد مرة أخرى لواجهة سوق الانتقالات مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "fotomac" التركية فأن أتالانتا الإيطالي مهتم بـ مصطفى محمد خاصة مع تفكير النادي في بيع الكولومبي لويس مورييل.

وأضاف التقرير "النادي الإيطالي سيرسل ممثلا لمشاهدة اللاعب في مباراتي فناربخشة وأولمبيك مارسيليا الأسبوع المقبل".

وارتبط اسم مصطفى محمد في وقت سابق بالانتقال لمارسيليا وبوردو الفرنسيان، ولاتسيو الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وأكمل التقرير أن أتالانتا يفكر في بيع مورييل بقيمة 30 مليون يورو، في ظل تألق مواطنه دوفان زاباتا صاحب الـ 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وترغب إدارة جالاتاسراي التركي في بيع مصطفى محمد مقابل 10 ملايين يورو، بعدما يضم اللاعب بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو تُدفع قبل نهاية العام الجاري.

المهاجم المصري البالغ 23 عاما سجل الموسم الجاري 4 أهداف وصنع آخر في 20 مباراة بجميع المسابقات بقميص الأسود.

ويلعب أتالانتا للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيراتزوري بيرجامو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 25 نقطة.

ويحتل أيضا المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.