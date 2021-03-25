تقرير تركي: لاتسيو يفكر في ضم مصطفى محمد عبر صفقة تبادلية

جذب تألق مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي اهتمام لاتسيو الإيطالي وفقا لموقع "fotomac" التركي.

التقرير أشار إلى أن إيجلي تاري المدير الرياضي لـ لاتسيو طالب من المسؤولين التواصل مع جالاتاسراي لبحث إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين مصطفى محمد والمهاجم الكوسوفي فيدات موريتشي.

التقرير أضاف أن موريتشي كان على رادار جالاتاسراي في وقت سابق أثناء تألقه بقميص ريزاسبور لكنه انتقل في النهاية إلى الغريم فناربخشة.

وانضم موريتشي لصفوف لاتسيو في الصيف الماضي مقابل 18.5 مليون يورو.

وبحسب تقارير صحيفة إيطالية فأن لاتسيو يفكر في بيعه مهاجمه الذي سجل هدفين وصنع هدفا في 25 مباراة الموسم الحالي.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.