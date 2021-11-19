مؤتمر كونتي: كل لاعب يجب أن يعرف ما عليه القيام به

شدد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي، على ضرورة أن يعرف كل لاعب في الفريق ما يجب أنه يفعله في أرض الملعب.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ليدز يونايتد: "كل لاعب يجب أن يعرف ما عليه القيام به".

وأضاف "عندما أصل إلى ناد جديد، أحاول أن أركز وأن أنظر إلى المواقف التي تعتقد أنها مهمة، والتي أعتقد أنها على أرض الملعب، من الناحية التكتيكية والبدنية".

وواصل "لقد عملنا بشكل جيد مع اللاعبين عمل مكثف في جوانب عديدة بدأنا العمل معهم اليوم، اليوم سيكون لدينا جميع اللاعبين في الفريق".

وعن مهاجم وقائد الفريق هاري كين قال كونتي: "سجل هاري سبعة أهداف، التسجيل ليس سهلا أبدا، أنا سعيد من أجله وللمنتخب الإنجليزي، الآن إنجلترا جاهزة لكأس العالم".

وتابع "إنه إنجاز جيد، لقد رأيتم إيطاليا، نحن في الملحق، أنا سعيد من أجل هاري".

وأكد "نحن نتحدث عن مهاجم من الطراز العالمي، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، التسجيل هو تعزيز له".

وعن الغيابات قال: "لدينا بعض الأخبار السيئة، تحدثنا مع طبيب النادي وسننتظر أسبوعا أو 10 أيام أخرى لمعرفة مدى تعافي كريستيان روميرو من الإصابة".

وأتم "جيوفاني لو سيلسو عاد من الأرجنتين وهو ليس في أفضل حالاته البدنية، سيحصل على راحة".

وكان كونتي بدأ مهمته مع توتنام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل السلبي ضد إيفرتون خارج أرضه في جوديسون بارك.