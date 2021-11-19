بوليتانو: نريد إبعاد إنتر ميلان عن المنافسة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:46

كتب : عمر خالد

بوليتانو - نابولي ضد ميلان

ما زالت المنافسة مشتعلة في الدوري الإيطالي بين المتصدر نابولي، وأصحاب المراكز التالية ميلان وإنتر ميلان وأتالانتا.

وقال ماتيو بوليتانو لاعب نابولي لراديو كيس كيس في مدينة الجنوب الإيطالي: "نريد في نابولي أن نبقي إنتر ميلان بعيدا عن المنافسة على الدوري االإيطالي هذا الموسم".

وأضاف بوليتانو في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "لوتشيانو سباليتي مدرب كبير، يوجهنا مع الاهتمام بكل التفاصيل".

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وعن مباراة الفريق المقبلة يوم الأحد أمام إنتر ميلان قال بوليتانو: "ستكون مباراة مهمة ستفتح دائرة من المعارك حتى نهاية ديسمبر، هدفنا هو الفوز دائما".

وتابع "علينا أن نقدم أداء جيدا هذا الشهر، والتفكير في تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، كما هو الحال في سان سيرو، فإنه دائما ما يكون رائعا، نحن نواجه فريقا رائعا، لكننا ندرك أن لدينا ميزة في جدول الترتيب".

وأوضح بوليتانو: "نحن مجموعة متحدة وصلبة، وهي المجموعة الأكثر إحكاما التي لعبت فيها على الإطلاق، نحن نساعد بعضنا البعض، وهذا أمر أساسي، داخل وخارج الملعب، للحصول على نتائج رائعة".

وواصل "الكثير من الفضل يعود إلى سباليتي، الذي يرشدنا باهتمام إلى كل التفاصيل".

ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان والذي يأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب.

وكان بوليتانو البالغ من العمر 28 عاما انتقل إلى نابولي إنتر ميلان في يناير 2020، على سبيل الإعارة، ثم أصبح الانتقال دائما في يوليو 2021.

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