لا جازيتا ديلو سبورت: بروزوفيتش يرغب في البقاء داخل إنتر ميلان

يجري الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش محادثات مع فريقه الحالي إنتر ميلان من أجل تمديد عقده.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن اللاعب يرغب في البقاء داخل السان سيرو ولا يريد الرحيل عن النادي الإيطالي في الفترة المقبلة.

وشدد التقرير أن إدارة إنتر ميلان جددت عقود أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا في وقت سابق، بالإضافة أنهم يريدون أن يكون بروزوفيتش التالي لتمديد عقده في النادي.

وأشار التقرير إلى أنه عُقد الاجتماع الأول بين وكيل اللاعب وممثلي إنتر ميلان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وواصل التقرير أن بروزوفيتش يتوقع زيادة في راتبه الحالي مع النادي الإيطالي في ظل الأخبار التي تربطه بانتقاله إلى إنجلترا حيث ارتبط اسمه بفريقي نيوكاسل وتوتنام.

وشارك بروزوفيتش حتى الآن في 12 مباراة مع إنتر ميلان سجل خلالها هدفا واحدا، كما شارك في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.