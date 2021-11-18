وكيله: فسخ تعاقد النني مع أرسنال؟ عار تماما من الصحة.. وحقيقة مفاوضات الأهلي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

كشف علاء نظمي وكيل محمد النني متوسط ميدان أرسنال ومنتخب مصر موقف اللاعب من الاستمرار مع فريقه والعروض المقدمة له.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وكان نظمي قد سخر بطريقة مبتكرة من تقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بشأن تفكير أرسنال في فسخ تعاقد اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال وكيل النني عبر أون تايم سبورتس 1: "محمد النني ليس قريبا من أي فريق آخر، خبر صحيفة ذا صن جزء منه صحيح وجزء آخر غير صحيح".

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وأوضح "الصحيفة قالت إن اللاعب يحق التوقيع له في يناير المقبل وهذا حقيقي، وفي نفس الخبر قيل إن النادي سيفسخ تعاقده، والخبر عار تماما من الصحة".

وأكمل "باقي شهرين حتى يناير وهناك عروض من إنجلترا وإيطاليا وتركيا من أكثر من نادي، وهو ليس قريبا من نادي بعينه أكثر من الآخر، وقد يُكمل موسمه مع أرسنال حتى النهاية".

وتابع "وسنرى الأصلح للاعب في الفترة المقبلة".

وعن هل تفاوض النني مع أرسنال على تجديد التعاقد، أجاب نظمي قائلا: "فترة التجديد بدأنا فيها بين مارس ومايو الماضي، وانتظرنا عرض أرسنال هل سيتقدم النادي بعرض لمدة عام أو إثنين، ثم أوقف النادي المفاوضات".

وأردف "أرسنال يعد رقم 1 للنني، وكان لديه عرض من مارسيليا الفرنسي في وقت سابق، لكنه يفضل البقاء في إنجلترا".

وأتم "لا توجد مفاوضات بين الأهلي والنني".

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل ولم يعد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه.

في الموسم الجاري شارك النني لمدة 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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