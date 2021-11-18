بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال

سخر علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي من تقرير صحيفة "صن" الإنجليزية الذي تحدث عن إمكانية فسخ النادي اللندني لعقده مع اللاعب المصري.

ونشر نظمي فيديو عبر تويتر يبحث خلاله في محرك البحث "جوجل" عن إجابة السؤال التالي: "هل تعتبر صحيفة صن مصدر إخباري موثوق"؟

وأظهرت النتيجة الأولى للبحث من منصة "كورا" للأسئلة أن صحيفة "صن" لا تعتبر نفسها جريدة جادة، حيث ترتكز على التقارير والشائعات بشأن المشاهير.

Google answer me please 🥺 pic.twitter.com/sQAecSpNnP — Alan Nazmy (@Alan_Nazmy) November 18, 2021

وكانت صحيفة "صن" قد زعمت أن أرسنال ينوي فسخ عقد النني، بالنظر لقلة مشاركاته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وبدأ النني مسيرته الاحترافية في المقاولون العرب قبل بداية رحلة احترافه الخارجي عبر بوابة بازل السويسري في 2013، ومنه انتقل إلى أرسنال في 2016، وبقي معه حتى ذلك الوقت في مسيرة قطعتها فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال موسم 2019-2020.