بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

النني

سخر علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي من تقرير صحيفة "صن" الإنجليزية الذي تحدث عن إمكانية فسخ النادي اللندني لعقده مع اللاعب المصري.

ونشر نظمي فيديو عبر تويتر يبحث خلاله في محرك البحث "جوجل" عن إجابة السؤال التالي: "هل تعتبر صحيفة صن مصدر إخباري موثوق"؟

وأظهرت النتيجة الأولى للبحث من منصة "كورا" للأسئلة أن صحيفة "صن" لا تعتبر نفسها جريدة جادة، حيث ترتكز على التقارير والشائعات بشأن المشاهير.

أخبار متعلقة
صن: أرسنال يدرس ضم ريناتو سانشيز لتغطية مشاركة النني وبارتي في أمم إفريقيا النني: شكرا لزملائي والجهاز الفني.. جاهزون لما بعد المنتخب لـ في الجول: سلبية مسحتي صلاح والنني.. والونش سيسافر لـ أنجولا

وكانت صحيفة "صن" قد زعمت أن أرسنال ينوي فسخ عقد النني، بالنظر لقلة مشاركاته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وبدأ النني مسيرته الاحترافية في المقاولون العرب قبل بداية رحلة احترافه الخارجي عبر بوابة بازل السويسري في 2013، ومنه انتقل إلى أرسنال في 2016، وبقي معه حتى ذلك الوقت في مسيرة قطعتها فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي خلال موسم 2019-2020.

النني أرسنال صن
نرشح لكم
بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال رودجرز عن ترشيحه لقيادة مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام مدافع ليستر: ماني هو أقوى خصم واجهته في الدوري الإنجليزي مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين ليفربول إيكو: شكوك حول مشاركة روبرتسون وهندرسون أمام أرسنال مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل
أخر الأخبار
بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أيقونة بريطانيا: محمد صلاح أفضل رياضي في ليفربول 12 دقيقة | المحترفون
الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثامنة 23 دقيقة | الدرجة الثانية
تامر مصطفى: لم نتأثر بالتوقف الدولي.. لكننا نحتاج للتجانس 36 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي بعد الفوز الأول: لم نستحق 3 هزائم.. والطرد جعلنا نبذل المزيد 38 دقيقة | الدوري المصري
رودجرز عن ترشيحه لقيادة مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من أجل نتائج أفضل.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بلاعبي الإسماعيلي 46 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انضمام الدوليين واستشفاء لـ علي معلول 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل