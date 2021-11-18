كلوب: ماني بخير.. ما تعرض له مؤلم

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 23:46

كتب : عمر خالد

ليفربول - أتليتكو مدريد - ساديو ماني

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن حالة ساديو ماني جناح الفريق قبل مواجهة أرسنال يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني قد تعرض لإصابة في الضلوع خلال مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، لكنه عاد إلى التدريبات هذا الأسبوع قبل المباراة الحاسمة مع أرسنال.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: " ساديو بخير، ما تعرض له مؤلم لكنه جيد الآن".

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وأضاف "أعرف الإحساس عندما تصاب بكدمة في الضلع، إنه أمر مزعج حقا، لكن في النهاية تدرب ساديو معنا وهو بخير في الوقت الحالي".

يذكر أن ماني كان لاعبا رئيسيا لليفربول هذا الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف في 15 مباراة في جميع المسابقات.

على الجانب الأخر لم يخسر أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نهاية أغسطس ويمكن أن يتفوق على الريدز في المراكز الأربعة الأولى بالفوز على ملعب أنفيلد في المواجهة المرتقبة بينهما.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ساديو ماني ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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