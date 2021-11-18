عبد المنصف: ضربة الجزاء نقطة تحول.. ونريد معالجة السلبيات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

شدد محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري على أهمية الفوز على الجونة والخروج بشباك نظيفة.

وتفوق الاتحاد بفضل هدف قائده خالد الغندور بهدف على الجونة، في مباراة شهدت تصدى عبد المنصف لركلة جزاء. (طالع التفاصيل)

وقال محمد عبد المنصف في قناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "مباراة مهمة وضربة الجزاء كانت نقطة تحول، وهدف خالد الغندور من أجل أهداف الموسم".

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وأكمل "الفترة الماضية خلال التوقف شهدت مجهود من اللاعبين والجهاز الفني، وبعد الخسارة من بيراميدز كان لابد من الفوز".

وأضاف "الله لا يهدر مجهود أحد، وفي النهاية الحصيلة جيدة، وننظر للنتائج في آخر الموسم".

وعن استقبال الفريق 9 أهداف في أول مواجهات: "قد تستقبل 9 أهداف في 10 أو 20 مباراة وقد تستقبلها في مباراتين أو 3، وتخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، ووارد أن بعد 6 أو 7 أسابيع تجد نفسك استقبلت الـ 9 أهداف".

وأتم "ركزنا على الجزء الهجومي ولدينا خط قوي ونريد أن نعالج السلبيات ورغم أننا لم نلعب كثيرا عرفنا الأخطاء ونأمل المواصلة بشكل جيد".

وحافظ الاتحاد على نظافة شباكه لأول مرة في الموسم الجاري، بعدما استقبل 9 أهداف في 3 جولات.

وارتفع رصيد زعيم الثغر إلى 7 نقاط في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري.

ويستعد الفريق لملاقاة مصر للمقاصة في الجولة المقبلة من الدوري.

محمد عبد المنصف الاتحاد في الدوري الدوري المصري
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