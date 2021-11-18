الأجمل في الموسم؟ رائعة الغندور تقود الاتحاد لإنهاء تفوق الجونة

خطف الاتحاد السكندري بفضل رائعة قائده خالد الغندور انتصارا ثمينا على الجونة بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: خالد الغندور.

فوز رفع رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط ارتقى بها للمركز السادس وخرج لأول مرة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط تراجع بها للمركز الـ 12.

وكان رضا شحاتة قد تفوق على حسام حسن ذهابا وإيابا الموسم الماضي بنتيجتي 2-0 و1-0.

بينما سبق للعميد أن فاز بهدفين مقابل هدف في الموسم قبل الماضي عندما كان مدربا لسموحة، ليُعادل رضا شحاتة في المواجهات المباشرة بانتصارين لكل مدرب على الآخر.

وعاد الاتحاد للفوز على الجونة في الدوري، بعد 3 مباريات، إذ فاز زعيم الثغر في الدور الأول من الموسم قبل الماضي ومن ثم تعادل في 1 وخسر 2 ضد ممثل البحر الأحمر.

وسيحل الاتحاد ضيفا على مصر للمقاصة في الجولة المقبلة، بينما يستضيف الجونة على ملعبه خالد بشارة، المصري البورسعيدي.

التشكيل

بدأ أجوستينو مابولولو في هجوم الاتحاد ومن خلفه خالد الغندور وفوزي الحناوي.

فيما قاد خالد قمر هجوم الجونة أمام فريقه السابق.

📋تشكيل الاتحاد - الانجولي مابولولو يقود هجوم زعيم الثغر 📋تشكيل الجونة - خالد قمر وإسلام رشدي وإسلام عبد النعيم يقودون الهجوم #في_الدوري pic.twitter.com/dJXVn6qsBc — FilGoal (@FilGoal) November 18, 2021

وصف المباراة

بداية هادئة ومع مرور 13 دقيقة سقط لؤي وائل متأثرا بإصابة قوية عقب محاولته تشتيت الكرة من أمام مابولولو إلا أن الأخير سقط على قدمه اليمنى.

بعد دقائق خرج لؤي وائل مدافع الجونة على نقالة وعوضه محمد نجيب في أرض الملعب كتغيير مبكر اضطراري للضيوف.

لقطة الشوط الأول الوحيدة جاءت في الدقيقة 20.

عرضية من الظهير الأيمن هشام صلاح إلى فوزي الحناوي في عمق منطقة الجزاء ورأسية متقنة ارتطمت بعارضة إسلام طارق.

ظل التعادل سلبيا حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ قويا، إسلام عبد النعيم اصطدم بمحمد عبد المنصف حارس الاتحاد داخل منطقة الجزاء وتحصل على ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 51 عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

انبرى للركلة نور السيد قائد الجونة وسدد على يمين عبد المنصف الذي تصدى للكرة مانعا اهتزاز شباكه.

في الدقيقة 63 أرسل صبري رحيل عرضية قابلها السيد سالم برأسية من داخل منطقة الست ياردات لكن رأسيته جاءت بعيدة.

بعد دقيقتين واصل الاتحاد هجماته، فأرسل هشام صلاح عرضية متقنة قابلها القائد خالد الغندور بضربة مزدوجة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لإسلام طارق الذي لم يتحرك معلنا تقدم زعيم الثغر بالهدف الأول والوحيد في اللقاء.

لا يفوتك 🔥 رائعة خالد الغندور في مرمى الجونة.. أفضل هدف في الموسم حتى الآن؟ 💣#في_الدوري pic.twitter.com/ohT09W1jAY — FilGoal (@FilGoal) November 18, 2021

هشام صلاح قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء كاد أن يسجل لكن رأسيته تصدى لها إسلام طارق.

وكاد كريم طارق أن يخطف التعادل للجونة بتوغل من الجهة اليسرى وتسديدة مقوسة لكنها ارتطمت بعارضة عبد المنصف في الدقيقة 85.

صمد دفاع الاتحاد في الدقائق الأخيرة ضد محاولات الجونة لخطف التعادل، ليفوز بثلاث نقاط ويخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.