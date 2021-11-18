هيثم شعبان: أهدي الفوز على البنك الأهلي لمدرب حراس المرمى

أهدى هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الأهلي إلى مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى ناديه.

وتفوق كليوباترا بهدف محمد إبراهيم على ضيفه البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شعبان عبر قناة أون تايم سبورتس:"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط الهامة جدا في البطولة الصعبة هذا الموسم".

وأضاف "أهدي النقاط الثلاث لمدرب حراس المرمى مصطفى عفيفي، بعد إصابته بكوفيد ١٩. المباراة كانت قوية أمام فريق محترم تحسن بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي".

وواصل "المباراة كانت صعبة من البداية وقمنا بإجراء بعض التغييرات التكتيكية للحد من خطورة لاعبي البنك الأهلي. في بداية المباراة كانت الأفضلية لنا وفي مجمل المباراة أهدرنا عددا من الفرص وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف".

واستمر "أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والروح العالية التي ظهروا بها في المباراة".

وارتقى كليوباترا للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 8 نقاط.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز الثامن ورصيده 6 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية في الدوري.