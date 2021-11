رانييري: امنحوني كريستيانو رونالدو وسأجعله يلعب كل الدقائق

أبدى كلاوديو رانييري مدرب واتفورد إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، وذلك قبل لقاء الفريقين في الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم. هذا جيد لكرة القدم لأني أعتقد أن الكثير من اللاعبين الصغار يتطلعون إلى كريستيانو رونالدو وأقرانه من اللاعبين الأفضل في العالم وهذا عنصر جذب جيد للعبة".

وبالحديث عن شخصية رونالدو التي تتطلب لعب كل المباريات حتى رغم تقدمه في العمر، سُئل رانييري عما إذا كان سيواجه مشكلة في التعامل مع رونالدو في فريقه.

أجاب الإيطالي ضاحكا "لا، امنحوني كريستيانو رونالدو معي أرجوكم. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، سأجعله يلعب كل الدقائق".

ويلتقي الفريقان يوم السبت بعد العودة من التوقف الدولي، حيث يبحث مانشستر يونايتد عن تحسين وضعه إذ يحتل المركز السادس بـ17 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

