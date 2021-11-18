مصدر من اتحاد جدة يوضح لـ في الجول موقف حجازي من المشاركة بكأس العرب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 16:49

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد حجازي - اتحاد جده - الوحدة

هل سيشارك أحمد حجازي رفقة منتخب مصر في كأس العرب؟ FilGoal.com تواصل مع نادي اتحاد جدة لاستيضاح الأمر.

وقال مصدر من اتحاد جدة في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم نحسم قرار مشاركة أحمد حجازي أو أيا من لاعبينا مع منتخباتهم في كأس العرب بعد".

وأضاف "لكن الاتجاه لرفض مشاركتهم بعد قرار الاتحاد السعودي بخوض مؤجلات الدوري خلال تلك الفترة، ومشاركة السعودية بمنتخب الشباب في البطولة".

أخبار متعلقة
انضمام حجازي وريان إلى تدريبات المنتخب الصباحية حجازي: منتخب مصر أظهر شخصيته.. كيروش شدد على البداية القوية لصالح رفقاء حجازي.. الهلال يتعادل مع الأهلي حجازي لن يظهر في دوري أبطال آسيا بعد تأكد استبعاد اتحاد جدة

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وهي فترة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية، وبالتالي يحق للأندية رفض مشاركة لاعبيها بالبطولة.

ويتواجد حجازي ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية للبطولة، لكن مشاركته تحتاج لموافقة نادي اتحاد جدة أولا.

ووقعت مصر رفقة منتخبات لبنان، والجزائر، والسودان في المجموعة الرابعة للبطولة.

كان منتخب السعودية قد أعلن صباح اليوم الخميس، مشاركته بقائمة من اللاعبين الشباب في البطولة. (طالع التفاصيل)

ويعلن منتخب مصر عن قائمته النهائية للبطولة مساء غد الجمعة حسبما أوضح كارلوس كيروش في وقت سابق.

الدوري المصري أحمد حجازي منتخب مصر اتحاد جدة
نرشح لكم
مصدر من اتحاد جدة يوضح لـ في الجول موقف حجازي من المشاركة بكأس العرب اتحاد الكرة يبحث مع كيروش استعدادات المنتخب لكأس العرب كأس العرب – السعودية تشارك بالصف الثاني وبدون هيرفي رينار رينار: السعودية تشارك بمنتخب الشباب في كأس العرب.. ومساعدي المدير الفني فيديو في الجول – تاريخ كأس العرب "بطولة أقيمت لتقريب الشعوب" وكيل ديدييه جوميز يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد مع موريتانيا "هدفه بلوغ المونديال"
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثامنة 11 دقيقة | الدرجة الثانية
تامر مصطفى: لم نتأثر بالتوقف الدولي.. لكننا نحتاج للتجانس 24 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي بعد الفوز الأول: لم نستحق 3 هزائم.. والطرد جعلنا نبذل المزيد 25 دقيقة | الدوري المصري
رودجرز عن ترشيحه لقيادة مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من أجل نتائج أفضل.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بلاعبي الإسماعيلي 33 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انضمام الدوليين واستشفاء لـ علي معلول 35 دقيقة | الدوري المصري
مينجويزا: لاعبو برشلونة كانوا غير سعداء مع كومان.. تشافي يملك أفكار واضحة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا: سيرخيو راموس قد يشارك ضد نانت 50 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل