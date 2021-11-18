مصدر من اتحاد جدة يوضح لـ في الجول موقف حجازي من المشاركة بكأس العرب

هل سيشارك أحمد حجازي رفقة منتخب مصر في كأس العرب؟ FilGoal.com تواصل مع نادي اتحاد جدة لاستيضاح الأمر.

وقال مصدر من اتحاد جدة في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم نحسم قرار مشاركة أحمد حجازي أو أيا من لاعبينا مع منتخباتهم في كأس العرب بعد".

وأضاف "لكن الاتجاه لرفض مشاركتهم بعد قرار الاتحاد السعودي بخوض مؤجلات الدوري خلال تلك الفترة، ومشاركة السعودية بمنتخب الشباب في البطولة".

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وهي فترة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية، وبالتالي يحق للأندية رفض مشاركة لاعبيها بالبطولة.

ويتواجد حجازي ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية للبطولة، لكن مشاركته تحتاج لموافقة نادي اتحاد جدة أولا.

ووقعت مصر رفقة منتخبات لبنان، والجزائر، والسودان في المجموعة الرابعة للبطولة.

كان منتخب السعودية قد أعلن صباح اليوم الخميس، مشاركته بقائمة من اللاعبين الشباب في البطولة. (طالع التفاصيل)

ويعلن منتخب مصر عن قائمته النهائية للبطولة مساء غد الجمعة حسبما أوضح كارلوس كيروش في وقت سابق.