كأس العرب – السعودية تشارك بالصف الثاني وبدون هيرفي رينار

قرر منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس العرب بمنتخب الشباب وليس بالمنتخب الأول.

وأعلن هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب، خوض البطولة بفريق من الصف الثاني، وبقيادة لوران بونادري المدرب المساعد لـ رينار.

المدرب الفرنسي صرح في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بأن "سنشارك بلاعبين من شباب مواليد 1999 فأعلى وأغلبهم من المنتخب الأولمبي". (طالع مؤتمر هيرفي رينار)

وجاءت قائمة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: زيد البوادري – محمد الباصي – نواف العقيدي.

الدفاع: سعود عبد الحميد – مهند الشنقيطي – متعب الحربي – خليفة الدوسري – وليد الأحمد.

الوسط: نواف بوشل – سليمان هزازي – نايف الماس – بدر منشي – مشعل الصبياني – حامد الغامدي – علي مجرشي – إبراهيم محنشي – محمد القحطاني.

الهجوم: أيمن يحيى – تركي العمار – زياد الجهني هيثم عسيري – فراس البريكان – عبد الله الحمدان.

🦅⚪🟢 | 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، للمشاركة في ⁧كأس العرب⁩ فيفا قطر 2021 🏆 ⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/U70Q8oV2cG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 18, 2021

ويقع منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة المغرب، والأردن، وفلسطين في بطولة كأس العرب.

يذكر أن مصر ستواجه أحد المتأهلين عن تلك المجموعة بربع النهائي في حالة صعود الفراعنة للدور التالي.