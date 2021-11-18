مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين

تحدث ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا لأول مرة أمام وسائل الإعلام يوم الخميس، وعلق على أهداف النادي وطموحاته الشخصية.

الأسبوع الماضي، أعلن أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" تعيين أسطورة ليفربول كمدير فني جديد للفريق خلفا لدين سميث.

كل ما يلي على لسان جيرارد في المؤتمر الصحفي.

"كانت فرصة العودة إلى الدوري الإنجليزي والبقاء بالقرب من عائلتي هما أهم سببين لقبول عرض تدريب أستون فيلا".

"النجاح في كرة القدم يدور حول الفوز بالمباريات، على المدى البعيد سيرغب نادي أستون فيلا في العودة إلى الظهور في البطولات الأوروبية ولكن الأهم من ذلك التركيز على الأهداف القريبة".

"أتطلع للقاء بقية الفريق اليوم، وأريد تغيير الطريقة التي نلعب بها ووضع بصمتي الخاصة، هذا سيستغرق بعض الوقت، من المهم أن يدرك اللاعبون ذلك".

"إنها بداية جديدة، لقد أخبرتهم أن يبهروني بأفضل ما يمكنهم داخل وخارج الملعب. وكانت عقلية اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية رائعة".

"فيما يتعلق بليفربول، لا أعتقد أن هذا المؤتمر الصحفي سيكون للحديث عن أي فريق آخر غير أستون فيلا، علينا أن نظهر الاحترام لمشجعي الفيلانز، الجميع يعرف ما يعنيه ليفربول بالنسبة لي، لكني الآن مع أستون فيلا قلبا وقالبا".

"لن تسمعوني أبدا أقول إن تدريب فيلا سيكون نقطة انطلاق نحو تدريب ليفربول في المستقبل، قيادة فيلا شرف كبير، أنا فخور بتولي هذا المنصب، لا أعتقد أنه من الخطأ أن يكون لديك أحلام و تطلعات، ليفربول لديه مدرب من الطراز العالمي (يورجن كلوب) وإذا وقع عقدا مدى الحياة سأكون سعيدا للغاية بذلك".

"لقد كنت على اتصال مع يورجن منذ اليوم الأول. إنه رجل رائع ومدرب عظيم، ليفربول محظوظ جدًا لوجوده على دفة القيادة.

"لقد أرسل لي رسالة وقال إنه يتطلع إلى عناقي يوم 11 ديسمبر المقبل حين يحل أستون فيلا ضيفا على ليفربول".

"أعتذر لجماهير أستون فيلا بسبب أهدافي ضدهم حين كنت لاعبا، أحببت اللعب في فيلا بارك كثيرا، لكنني الآن في صفهم".

في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد دين سميث الذي ضمه للفريق.

ويقترب الدولي المصري من العودة لصفوف الفريق بعد الشفاء من الإصابة.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.