ليفربول إيكو: شكوك حول مشاركة روبرتسون وهندرسون أمام أرسنال

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الثنائي أندي روبرتسون وجوردن هندرسون لاعبا ليفربول بلقاء أرسنال يوم السبت، حسب تقارير إنجليزية.

ويستعد ليفربول لاستضافة أرسنال ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأفادت جريدة ليفربول إيكو بأن الاسكتلندي روبرتسون الذي أصيب مع منتخب بلاده قد يغيب عن اللقاء بسبب هذه الإصابة.

وأوضحت أن فرصة مشاركة الظهير الأيسر أمام المدفعجية تبلغ 50%.

كما أشار التقرير إلى أن فرص مشاركة هندرسون الذي أصيب مع منتخب إنجلترا ليست كبيرة أيضا.

الثلاثي هندرسون وماني وروبرتسون أصيب خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبات إنجلترا والسنغال واسكتلندا، على الترتيب.

بينما يغيب الثنائي جيمس ميلنر وتياجو ألكانتارا عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، لكن الإسباني لعب 21 دقيقة أمام وست هام يونايتد قبل التوقف الدولي.

ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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