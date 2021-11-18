مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل

أوضح نيكو ويليامز مدافع ليفربول أن مواجهة محمد صلاح في التدريبات بشكل يومي أدت إلى تسريع تطوره كلاعب.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عاما لعب 28 مباراة مع الفريق الأول لليفربول بعد ظهوره لأول مرة خلال موسم 2019-2020.

وقال ويليامز في تصريحات لموقع ناديه: "الأمر الأهم بالنسبة لي كلاعب شاب هو أنني بحاجة إلى التطور، وأعتقد أن مواجهة صلاح وماني كل يوم في التدريبات ستجعلني أفضل".

وأضاف البالغ من العمر 20 عاما "أشعر أنني نضجت، خاصة عندما يكون صلاح وماني يركضان أمامك كل يوم. إنه أمر صعب لكنه يجعلني لاعبا أفضل، أشعر أنه ساعدني بالتأكيد".

وتابع "خلال التدريبات نلعب تقسيمة 11 ضد 11 بين الفريق الأساسي والبدلاء، وأنا ألعب ضدهما لأن صلاح وماني يتواجدان في التشكيل الأساسي دائما".

وأتم المدافع الويلزي "إنه شعور رائع لأن هذا سيساعدني كلاعب، أنا أتعلم منهما واستمتع بالصراع معهما في التدريبات".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.