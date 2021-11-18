صن: أرسنال يدرس ضم ريناتو سانشيز لتغطية مشاركة النني وبارتي في أمم إفريقيا

يهتم نادي أرسنال بضم البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل لتغطية غياب الثنائي محمد النني وتوماس بارتي في يناير المقبل بسبب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

النني الذي لا يشارك كثيرا مع أرسنال هذا الموسم سينضم لقائمة منتخب مصر، فيما يعد بارتي أحد أبرز قائمة غانا المنتظرة للبطولة.

وذكرت جريدة ذا صن أن أرسنال يدرس ضم سانشيز في يناير المقبل لزيادة عناصر خط الوسط في ظل غياب النني وبارتي في بطولة أمم إفريقيا.

ونقلت ذا صن عن شبكة le10 sport الفرنسية أن ليل يفكر في الموافقة على رحيل اللاعب البرتغالي في يناير، خوفا من رحيله مجانا نهاية الموسم.

عقد البرتغالي مع ليل سينتهي في نهاية الموسم.

وكانت ذا صن قد نقلت عن تقارير تركية أن أرسنال جاهز للتخلي عن محمد النني في يناير المقبل مجانا لسببين.

السبب الأول هو المشاركة في أمم إفريقيا بالكاميرون مما يعني غيابه لفترة قد تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر، والسبب الثاني هو قرب انتهاء عقده في صيف 2022.

قبل أسابيع، قال موقع Sporxالتركي إن محمد النني لاعب أرسنال اقترب كثيرا من الانضمام لفريق جالاتا سراي.

وكتب أن إدارة النادي التركي بدأت فعلا المفاوضات مع أرسنال للحصول على لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل ولم يعد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه.

في الموسم الجاري شارك النني لمدة 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن النني كان على وشك الانتقال لجالاتا سراي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في الصيف الماضي.

لكن الصفقة تعطلت بعدما طلب النني راتبا سنويا قدره 3.5 ملايين يورو وفقا لما كتبه التقرير.

ويقضي النني موسمه السادس مع أرسنال الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بازل السويسري.

ولعب النني لبشيكتاش التركي معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

ومثل النني فريق أرسنال في 132 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.