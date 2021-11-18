صن: أرسنال يدرس ضم ريناتو سانشيز لتغطية مشاركة النني وبارتي في أمم إفريقيا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

يهتم نادي أرسنال بضم البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل لتغطية غياب الثنائي محمد النني وتوماس بارتي في يناير المقبل بسبب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

النني الذي لا يشارك كثيرا مع أرسنال هذا الموسم سينضم لقائمة منتخب مصر، فيما يعد بارتي أحد أبرز قائمة غانا المنتظرة للبطولة.

وذكرت جريدة ذا صن أن أرسنال يدرس ضم سانشيز في يناير المقبل لزيادة عناصر خط الوسط في ظل غياب النني وبارتي في بطولة أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
النني: شكرا لزملائي والجهاز الفني.. جاهزون لما بعد تقرير تركي: ديانج يعود لاهتمامات جالاتا سراي وينافس النني تقرير تركي: النني يقترب من جالاتا سراي لاعب الجابون: يكفي أن منتخب مصر لديه محمد صلاح.. أوباميانج سيغيب للإصابة

ونقلت ذا صن عن شبكة le10 sport الفرنسية أن ليل يفكر في الموافقة على رحيل اللاعب البرتغالي في يناير، خوفا من رحيله مجانا نهاية الموسم.

عقد البرتغالي مع ليل سينتهي في نهاية الموسم.

وكانت ذا صن قد نقلت عن تقارير تركية أن أرسنال جاهز للتخلي عن محمد النني في يناير المقبل مجانا لسببين.

السبب الأول هو المشاركة في أمم إفريقيا بالكاميرون مما يعني غيابه لفترة قد تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر، والسبب الثاني هو قرب انتهاء عقده في صيف 2022.

قبل أسابيع، قال موقع Sporxالتركي إن محمد النني لاعب أرسنال اقترب كثيرا من الانضمام لفريق جالاتا سراي.

وكتب أن إدارة النادي التركي بدأت فعلا المفاوضات مع أرسنال للحصول على لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل ولم يعد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه.

في الموسم الجاري شارك النني لمدة 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن النني كان على وشك الانتقال لجالاتا سراي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في الصيف الماضي.

لكن الصفقة تعطلت بعدما طلب النني راتبا سنويا قدره 3.5 ملايين يورو وفقا لما كتبه التقرير.

ويقضي النني موسمه السادس مع أرسنال الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بازل السويسري.

ولعب النني لبشيكتاش التركي معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

ومثل النني فريق أرسنال في 132 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

محمد النني أرسنال
نرشح لكم
مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين ليفربول إيكو: شكوك حول مشاركة روبرتسون وهندرسون أمام أرسنال مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل صن: أرسنال يدرس ضم ريناتو سانشيز لتغطية مشاركة النني وبارتي في أمم إفريقيا تقارير: أرسنال وميلان في سباق للتعاقد مع سانشيز في يناير رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استقالة رئيسها
أخر الأخبار
حوار في الجول - وليد هويدي يكشف قصة اكتشاف إيهاب جلال.. وكواليس صفقات الشحات وحفني 3 دقيقة | الدوري المصري
مدرب منتخب مصر السابق: صلاح لم يتدخل إطلاقا في اختيارات البدري 30 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك: لدينا مشاكل بخلاف القضايا الدولية.. والعقوبة قد تصل إلى الدرجة الثانية 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - فاركو (1)-(0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
عضو الزمالك يجيب.. هل سيبقى كارتيرون مع رحيل اللجنة المؤقتة؟ ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – السعودية تشارك بالصف الثاني وبدون هيرفي رينار 2 ساعة | كأس العرب 2021
رينار: السعودية تشارك بمنتخب الشباب في كأس العرب.. ومساعدي المدير الفني 2 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل