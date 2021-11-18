غانا ترد على إدعاءات اتحاد جنوب إفريقيا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

بيرسي تاو غانا جنوب إفريقيا

رد الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي على ما وصفه بإدعاءات اتحاد جنوب إفريقيا بشأن المباراة التي أقيمت بينهما في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل منتخب غانا إلى المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد تصدر مجموعته بالفوز بهدف دون رد ضد جنوب إفريقيا.

وطالب الاتحاد الجنوب إفريقي بالتحقيق في المباراة بسبب ما وصفه بمخالفات تمت خلال اللقاء.

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وجاء بيان الاتحاد الغاني لكرة القدم كالآتي:

"راقب الاتحاد الغاني عن كثب التطورات في جنوب إفريقيا من قبل اتحاد كرة القدم ووسائل الإعلام بعد مباراة حسم التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في استاد كيب كوست".

"إنه لأمر مروع وغير مسؤول وغير محترم أن نلاحظ أن زملائنا من اتحاد جنوب إفريقيا (والذين تربطنا بهم علاقات جيدة واحترام رياضي متبادل) قد اختاروا نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بدلا من عرض الصورة الحقيقية".

"ادعوا في جنوب إفريقيا أن منتخبهم تعرض للترهيب والتحرش والسرقة في كيب كوست، وأن سفرهم من أكرا إلى كيب كوس استغرق 9 ساعات وذلك غير حقيقي".

"الحقيقة هي أن المسافة من أكرا إلى كيب كوست 127 كم فقط ولسوء حظ زملائنا أن كيب كوست مدينة ساحلية وذهب إليها الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم وسيصابون بالصدمة من سماع مثل تلك الأكاذيب من اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، ويبدو أن زملائنا تناسوا فوزنا عليهم 2-0 هناك في 2019 بتصفيات كأس الأمم".

"المسافة بين أكرا وكيب كوست قد تزيد عن ساعتين قليلا لكن لن تصل أبدا إلى 7 أو 9 ساعات، كما أن جنوب إفريقيا وصلت رفقة الشرطة كما أنهم وصلوا إلى هناك قبل المنتخب الغاني".

"حافظنا على تركيزنا على المباراة نفسها من منطلق الاحترام والروح الرياضية على عكس زملائنا في اتحاد جنوب إفريقيا، نعتقد أنه من حقهم المطالبة بالتحقيق إذا شعروا بوجود عوامل ساهمت في خسارتهم ولكن نود أن نذكرهم بالطريق والأسلوب في طرح تلك المزاعم".

"في النهاية نقول بشكل قاطع إن الادعاءات عبثية ولا أساس لها وما هي إلا مخطط من اتحاد جنوب إفريقيا لصرف الانتباه عن فشلهم في التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات وتقليل بشكل غير عادل من فوز غانا".

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