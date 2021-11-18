دياب: كل الأندية ستشارك في كأس الرابطة.. وهذا طلبنا من لجنة الحكام

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن أندية الدوري الممتاز الـ 18 ستشارك في كأس الرابطة التي ستنطلق يوم 8 يناير المقبل.

وقال دياب عبر إذاعة أون سبورت: "كل الأندية الـ 18 وقعت على لائحة كأس الرابطة يوم قرعة الدوري وبالتالي هم مشاركون فيها".

وشدد "أود أن أشكر مجلس إدارة شركة برزنتيشن بسبب تفهمه لمطالب الأندية، وبدأنا جلسات مع الأندية وحدث جدولة للمستحقات حتى نهاية الموسم مع منحهم دفعات مقدمة".

وكشف دياب "لجنة الحكام في كل الدوريات تابعة للاتحاد، بعض الروابط مثل في إنجلترا تعين رئيس لجنة الحكام فقط وتظل اللجنة تابعة للاتحاد. في مصر لجنة الحكام تابعة للاتحاد، نحن نثق في الحكم المصري، ومع تحسن البث قلت مشاكل الـ VAR، وما حدث أننا طلبنا من لجنة الحكام بمنع الحكام من التصريحات الفنية بعد المباريات".

وأكمل "مسابقة الأفضل على وسائل التواصل الخاصة بالرابطة هي مسابقة تفاعلية وليست رسمية، ونجهز الآن للمسابقة الرسمية لاختيار الأفضل".

وأردف "لائحة المسابقة تحتكم لأمرين، تقرير المراقب وشريط المباراة الرسمي. للوصول لمسابقة عادلة لا يمكننا الاعتماد على فيديوهات مواقع التواصل. لكي نطبق العدل على الجميع لابد من الاحتكام لعاملين ثابتين هما تقرير المراقب وشريط المباراة".

وأتم "أعلننا مواعيد أول 8 جولات فقط بسبب عدم إعلان مواعيد السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. لا معلومة لدينا بشأن كأس مصر للموسم الماضي وموقف استكماله لأنها بطولة تخص اتحاد الكرة".