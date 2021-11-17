فيديو في الجول – تاريخ كأس العرب "بطولة أقيمت لتقريب الشعوب"
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:49
كتب : زكي السعيد
قبل أيام من بدء نسخة جديدة من كأس العرب، كان لابد من تذكر سبب إنشاء البطولة، وتاريخ مسابقة أقيمت بالأساسي، لتقريب كل العرب.
FilGoal.com يقدم لكم تاريخ نسخ كأس العرب السابقة، والذي لم يخل من الإثارة أبدا.
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