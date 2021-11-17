إيتو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

أعلن صامويل إيتو لاعب منتخب الكاميرون وبرشلونة الأسبق تقديمه لأوراق رسميا ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وقال إيتو للصحفيين عقب تقديمه لأوراق ترشحه: "سأكون الرئيس القادم للاتحاد على الرغم من كل الغش".

وحذر إيتو المسؤولين الحاليين للاتحاد قائلا: "أحذر المنافسين من المعسكر الآخر لأننا قد قبلنا بأشياء كثيرة في السابق".

واستمر "إذا تم استبعاد أي شخص من الأعضاء الذين سيعطونني دعمهم، سوف آتي إلى هنا برفقة مع كل هذا الحشد الذي يتبعني وحتى من المناطق الأخرى لطردهم".

وكانت الانتخابات الأخيرة والتي شهدت فوز الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني مبومبو نجويا قد ألغيت من قبل المحكمة الرياضية ولكن مع بقاؤه في منصبه لحين إقامة انتخابات جديدة.

وكان إيتو قد أعلن محاولات الاتحاد الحالي لإرجاعه عن قراره مع ترشحه لمنصب نائب الرئيس ولكنه رفض ذلك العرض تماما.

وتقام انتخابات اتحاد المرة الكاميروني في شهر ديسمبر المقبل، قبل أيام من استضافة الكاميرون لكأس أمم إفريقيا والمقرر له أن يبدأ في يوم 6 يناير 2022.

ومثل صاحب الـ 40 عاما منتخب الكاميرون في الفترة ما بين عام 1997 حتى عام 2014، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل 50 هدفا وصناعة 6 آخرين.