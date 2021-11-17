خبر في الجول – رحلة أوروبية لـ أمير توفيق لتسويق ناشئين الأهلي

يبدأ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، رحلة إلى بعض الدول الأوروبية من أجل تسويق لاعبي قطاع الناشئين والشباب بالنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أمير توفيق انطلق في رحلة أوروبية ستبدأ بدولة التشيك، ومحتمل مروره على دولتي سلوفاكيا وسلوفينيا من أجل عملية تسويق وتعاقدات للاعبي الأهلي في فرق الشباب والناشئين في انتقالات الشتاء المقبل.

وسيغيب مدير التسويق والتعاقدات لمدة أسبوع من أجل التوصل لاتفاقيات ستضمن احتراف عدد لا بأس به اللاعبين.

وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة شاملة وضعتها لجنة التخطيط وشركة الأهلي لكرة القدم وفق استراتيجية من قبل بروكيتش الخبير التشيكي الذي يقود تطوير قطاع الناشئين في الأهلي.

ويرى بروكيتش بأنه من الأفضل اكتساب اللاعبين خبرات في بلاد أوروبية ليست بالمستويات الكبيرة جدا حتى يستطيع اللاعبين التابعين لقطاع الشباب والناشئين بالقلعة الحمراء التأقلم بشكل جيد مع هذه الأجواء ومواجهة صعوبات التواجد خارج البلاد.