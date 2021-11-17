مران الإسماعيلي - تدريبات خاصة على الركلات الثابتة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 21:04

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

خصص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خوان براون المدير الفني الجديد تدريبات خاصة على الركلات الثابتة.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته استعدادا لاستضافة الزمالك مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وخاض الإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الإسماعيلية وشمل تدريبات بدنية على الملعب الفرعي.

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وشهد المران تقسيمة مطولة إذ أوقف الجهاز الفني التدريبات أكثر من مرة لإصلاح الأخطاء.

وعقد محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة اجتماعا مع مدحت فقوسة لاعب الفريق عقب المران.

وأدى فقوسة تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في حين خصص براون اجتماعا مع محمد مخلوف لاعب الوسط.

واعتبر خوان براون الركلات الثابتة أبرز الأسلحة لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب مسابقة الدوري بلا رصيد من النقاط عقب إقامة ثلاث جولات.

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