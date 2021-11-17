تحديد موعد دربي مدريد ومؤجلات الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تحديد موعد الدربي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، كما أعلنت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة من المسابقة.

وتم تحديد موعد الديربي في الجولة الـ 17 يوم الأحد 12 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وفي نفس الجولة سيحل برشلونة ضيفا على أوساسونا في نفس اليوم في تمام الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وحددت الرابطة مواعيد مباراتي فياريال مع ديبورتيفو ألافيس يوم 21 مارس 2022، ومباراة إشبيلية وبرشلونة في نفس اليوم.

كما تم تحديد موعد مباراتي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، وغرناطة مع أتليتكو مدريد في يوم 22 مارس 2022.

وكانت المباريات الأربعة قد تم تأجيلها بسبب تأخر وصول لاعبي أمريكا الجنوبية في الوصول لإسبانيا بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم.

ويحتل ريال سوسيداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحر المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل برصيد 27 نقطة.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.