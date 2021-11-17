لابورتا: عودة ميسي وإنيستا؟ لا استبعد ذلك

لا يستبعد خوان لابورتا رئيس برشلونة تكرار سيناريو عودة داني ألفيش للفريق مع أندريس إنييستا وليونيل ميسي.

وقدم برشلونة داني ألفيش للجماهير صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم في ملعب كامب نو للإعلان عن عودة الظهير الأيمن التاريخي للنادي مرة أخرى، بعد رحيله عن الفريق في 2016.

وقال لابورتا خلال تقديم ألفيش: "شكرا لك يا داني على العودة، هذا يوم مليء بالعواطف التي تتكرر منذ انضمامك لبرشلونة في المرة الأولى".

وتابع "ألفيش رجل عصامي، ولديه موهبة ويؤثر بشخصيته في أي مكان يذهب إليه، إنه اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ، وأخبرني بأنه يريد العودة لمساعدة ذلك الفريق الذي يتم تشكيله".

وأكمل "جسديا لديه هبة، أتذكر بأنه أخبرني في المرة الأولى التي جاء فيها بأنه اعتاد المشي أو الجري 20 كيلومتر للوصول إلى المدرسة عندما كان صغيرا، هو شخص يحب المنافسة وينقل ذلك للفريق".

وأضاف "عودة إنييستا وميسي؟ لا استبعد حدوث ذلك، لقد حدث ذلك مع داني وأريد أن أشكره، لأانه رأى الوضع الذي كان به النادي وأراد أن يأتي للمساعدة".

وشدد "أريد أن أشكره أيضا على بذل جهد اقتصادي، سنقوك بعكس هذا الوضع لكنه بذل الجهد الآن ويجب تقديره".

وأتم "هؤلاء هم الأشخاص الذين جعلوا هذا النادي رائعا، ميسي وإنييستا مذهلان، لا يمكنني التنبؤ لأنهم ما زالوا يلعبون لكنهم جعلوا هذا النادي رائعا ونحن دائما نضعهم في الاعتبار على الرغم من أن لديهم عقود حاليا مع أندية أخرى وعلينا أن نحترم ذلك، لكنك في الحياة لا تعرف ما سيحدث أبدا".

ويلعب إنييستا مع نادي فيسيل كوبي الياباني منذ رحيله عن برشلونة.

بينما رحل ليونيل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الفريق، وانضم لصفوف باريس سان جيرمان.

ووقع ألفيش عقدا حتى نهاية الموسم مع برشلونة مع خيار التمديد لموسم إضافي، ولكن لن يتمكن الظهير اللاعب صاحب الـ 38 عاما من المشاركة مع الفريق حتى بداية شهر يناير.