الزمالك يمدد تعاقد إمام عاشور

أعلن الزمالك تمديد تعاقده مع لاعبه إمام عاشور حتى عام 2025.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق الزمالك مع إمام عاشور على تمديد التعاقد. (طالع التفاصيل)

وانضم إمام عاشور لصفوف الزمالك في 2019 قادما من غزل المحلة.

وشارك ابن الـ23 عاما في 49 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 7 أهداف وصنع أربعة.

وفاز إمام عاشور مع الزمالك بلقب واحد للدوري والكأس.

وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 5 مباريات حلال الموسم الحالي.

اللاعب الأولمبي سجل مشاركته الأولى دوليا مع منتخب مصر الأول أيضا، بعدما شارك أمام الجابون أمس الثلاثاء.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس للدوري المصري بعد مرور 3 جولات من فوزين وخسارة واحدة.