الزمالك يمدد تعاقد إمام عاشور
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك تمديد تعاقده مع لاعبه إمام عاشور حتى عام 2025.
إمام عاشور
النادي : الزمالك
وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق الزمالك مع إمام عاشور على تمديد التعاقد. (طالع التفاصيل)
وانضم إمام عاشور لصفوف الزمالك في 2019 قادما من غزل المحلة.
توقيع لاعبنا "إمام عاشور" بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥ 🏃🏻⚽️🏆🏹📝
#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/np8VthU2aX— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 17, 2021
وشارك ابن الـ23 عاما في 49 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 7 أهداف وصنع أربعة.
وفاز إمام عاشور مع الزمالك بلقب واحد للدوري والكأس.
📸 | صور توقيع✍️ لاعبنا "إمام عاشور" بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥ 🏹
#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/PIetJ7aog9— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 17, 2021
وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 5 مباريات حلال الموسم الحالي.
اللاعب الأولمبي سجل مشاركته الأولى دوليا مع منتخب مصر الأول أيضا، بعدما شارك أمام الجابون أمس الثلاثاء.
ويتواجد الزمالك في المركز الخامس للدوري المصري بعد مرور 3 جولات من فوزين وخسارة واحدة.