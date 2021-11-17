خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 16:44
كتب : أحمد شوقي صلاح
أتم نادي الزمالك اتفاقه مع الثنائي إمام عاشور وعبد الله جمعة على تجديد التعاقد مع الأبيض.
وينتهي عقد عبد الله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع عبد الله جمعة على تجديد التعاقد لثلاث سنوات.
كما اتفق الزمالك مع إمام عاشور على تمديد تعاقده مع الأبيض.
وعاد عبد الله جمعة لقائمة الزمالك من جديد بعد غياب بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)
وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 5 مباريات حلال الموسم الحالي.
ويتواجد الزمالك في المركز الخامس للدوري المصري بعد مرور 3 جولات من فوزين وخسارة واحدة.
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