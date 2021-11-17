قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 15:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت عودة عبد الله جمعة من الإصابة وكذلك رجوع أيمن حفني بعد غياب.

ويغيب أحمد أبو الفتوح بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، كما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
مران الإسماعيلي - خطط تكتيكية استعدادا لمواجهة الزمالك الزمالك يعلن موعد عودة لاعبيه الدوليين أمين صندوق الزمالك: ساسي لا يدين النادي بأي أموال أمين صندوق الزمالك يتحدث عن إمكانية دخول موسوعة جينيس بسبب القضايا

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد سلة الزمالك لـ في الجول: لم نفاوض هودج ونقيم حالة الفريق بعد دوري المرتبط.. وموقف أنس أسامة دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي خبر في الجول – صعوبة لحاق فتوح بمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي قائمة بيراميدز - عودة فخر الدين بن يوسف لمواجهة المصري.. واستمرار غياب منسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد 26 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق 34 دقيقة | أوروبا
سلة الزمالك لـ في الجول: لم نفاوض هودج ونقيم حالة الفريق بعد دوري المرتبط.. وموقف أنس أسامة 56 دقيقة | رياضات أخرى
دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استقالة رئيسها ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي ساعة | مصر
تقرير: سولشاير قد يستمر مع مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.. وهذا المرشح الأقرب لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل