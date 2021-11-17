قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت عودة عبد الله جمعة من الإصابة وكذلك رجوع أيمن حفني بعد غياب.

ويغيب أحمد أبو الفتوح بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، كما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.