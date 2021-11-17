ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

دانييل ألفيش برشلونة

كشف البرازيلي دانييل ألفيش عن كواليس عودته لبرشلونة من جديد مشيرا إلى أنه سيتواجد في مركز الجناح.

وانتقل دانييل ألفيش لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر.

وفسخ ألفيش تعاقده مع ساو باولو في سبتمبر الماضي قبل الانتقال لبرشلونة في 12 نوفمبر.

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وقال ألفيش في مؤتمر تقديمه لبرشلونة: "بالنسبة لي شرف عظيم، يسعدني أن أرتدي قميص برشلونة مرة أخرى. لدي فرصة لمواصلة عيش أجمل الأشياء في العالم، لدينا الكثير من اللحظات الرائعة ولهذا السبب يقال إننا "أكثر من مجرد ناد" ".

وتابع "لقد كانا يومان مميزان للغاية. أن تكون قادرا على ارتداء قميص برشلونة ودخول غرفة تغيير الملابس فهو أمر مميز للغاية. تحدثت إلى زملائي الذين ما زالوا يقاتلون والتعرف على الشباب الجدد، شعرت بأنني في المنزل".

وواصل "لقد تذكرت العديد من الأشياء التي عشتها وحاولت أن أجلب القليل من الفرح. في الآونة الأخيرة، هذا هو الوقت المناسب لتغيير الأشياء. حان الوقت لتجميع قوتنا من أجل تحويل النادي من جديد".

واستمر "في حياتنا تتغير أشياء كثيرة ولكن الرغبة والروح للقتال سأظل لدي دائما. لقد قبلت التحدي لأنني أرى نفسي قادرا على اللعب، قوتنا دائما في المشجعين".

واستطرد "أردت العودة إلى هذا النادي الذي أعطاني كل شيء. ألحتت كثيرا على الرئيس لكي أعود، رأيت من دواعي سروري أن أكون قادرا على المساعدة في هذا الوقت. لقد أراد الاعتماد علي ولم يكن راتبي مهما بالنسبة لي. أحتاج فقط إلى إعالة أسرتي، الباقي هو أمر ثانوي بالنسبة لي".

واستكمل "جئت إلى هنا للعب كجناح، يمكنني ان ألعب في أكثر من خطة ولكنني الآن أتدرب على مركزي الحالي".

وبسؤاله عن رغبته في لعب الكلاسيكو، قال: "بالتأكيد أريد ذلك، إنها أكثر مباراة ممميزة يمكنك أن تلعبها وخصوصا عندما تكون لاعبا لبرشلونة".

وأتم عن عقده "هذا ليس مصدر قلق. إذا تمكنت من مساعدة برشلونة حتى يونيو فيمكنني أن أذهب بهدوء واعتمادا على النتائج سنرى. يجب أن أظهر بشكل جيد للاستمرار وإن لم يحدث فسوف أخذ الحقيبة وأرحل بنفسي".

ألفيش لعب مع برشلونة 391 مباراة سجل فيها 21 هدفا وصنع 101 آخرين كما فاز بـ25 بطولة.

دانييل ألفيش برشلونة الدوري الإسباني
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