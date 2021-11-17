رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استقالة رئيسها

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء استقالة جاري هوفمان رئيس الرابطة من منصبه.

يوم الثلاثاء أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة إلى استقالة هوفمان تأتي بسبب لموافقته على بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصندوق الاستثمار السعودي.

وأفادت الرابطة في بيان: "سيتنحى جاري هوفمان عن منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإنجليزي في نهاية يناير 2022".

وأضاف البيان "الرابطة ممتنة لجاري على خدماته، لقد قاد الدوري خلال الفترة الأكثر تحديًا في تاريخها وتركها في وضع أقوى من أي وقت مضى".

وتابع بيان رابطة الدوري الإنجليزي "ستبدأ عملية تعيين رئيس جديد على الفور".

وتولى هوفمان منصب رئيس الرابطة في أبريل 2020 وعانى حسبما كشف التقرير طيلة 18 شهرا في اكتساب الشعبية.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أنه "من المفهوم أن عدم الرضا هذا لا يتعلق فقط بوضع نيوكاسل وإنه مزيج من قضايا مختلفة لكن الأحداث الأخيرة في نيوكاسل جلبت الشكاوى إلى ذروتها".

وأضاف التقرير أنه لا يعتقد عدد من المديرين التنفيذيين أن هوفمان يحمل النفوذ اللازم من الحكم والسياسة والاتصال بين أقطاب المسابقة.

وأتم التقرير أنه من المتوقع أن يعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن صفقة تلفزيونية جديدة وفيرة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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