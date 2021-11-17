خبر في الجول – صعوبة لحاق فتوح بمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي

صار من الصعب لحاق أحمد أبو الفتوح ظهير الزمالك الأيسر بمباراة الفريق ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري.

ويواجه الأبيض الدراويش في استاد الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com، لم يتعافى فتوح من الكدمة التي تعرض لها في الجانب الأيمن لركبته خلال مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

وبدأ اللاعب تدريبات علاجية بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

ولعب فتوح 4 مباريات مع الزمالك هذا الموسم.