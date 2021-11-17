تقرير: سولشاير قد يستمر مع مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.. وهذا المرشح الأقرب لخلافته

كشف موقع مانشستر إيفينينج نيوز عن أن الاسكتلندي براندن رودجرز هو المرشح الأول لخلافة أولي جونار سولشاير ولكنه قد لا يرحل حتى نهاية الموسم.

بحسب صامويل لوكهرست، فإن مانشستر يونايتد بدأ البحث عن مدرب جديد خلفا لأولي جونار سولشاير منذ مدة ولكن لم يتم الاستقرار على توقيت الرحيل.

قد يستمر سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مع حاجة مانشستر يونايتد لدفع مبلغ من المال قد يصل إلى 14 مليون يورو لليستر سيتي لإنهاء تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في 2023.

إدارة مانشستر يونايتد معجبة بالثنائي تين هاج مدرب أياكس ولويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا ولكن رودجرز هو المفضل بالنسبة لهم.

ويتولى رودجرز مهمة تدريب ليستر سيتي منذ فبراير 2017، حيث أشرف على الفريق في 129 مباراة فاز في 68 وتعادل 24 وخسر 37.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 17 نقطة بفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد ومانشستر سيتي بهدفين وهو ما أثر بشكل كبير على ثقة الجميع في المدرب النرويجي.

على صعيد دوري أبطال أوروبأ، فاز مانشستر في مباراتين وخسر مباراة وتعادل مثلها.