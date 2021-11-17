مؤتمر ناري لاتحاد جنوب إفريقيا: 90% من القرارات ضدنا وكل شيء كان معدا لسرقتنا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

بيرسي تاو غانا جنوب إفريقيا

عقد اتحاد جنوب إفريقيا مؤتمرا صحفيا للحديث عن أخطاء حكم مباراته أمام غانا الحاسمة في الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

اتحاد جنوب إفريقيا قرر في وقت سابق الطعن على نتيجة مواجهة الفريق أمام غانا في الاتحاد الإفريقي والدولي.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعرض للهزيمة بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في ختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وتأهل منتخب غانا بتلك النتيجة إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات بينما ودعت جنوب إفريقيا المنافسات بفارق الأهداف.

أندري أيوو قائد المنتخب الغاني قال في وقت سابق أن انتصار بلاده على جنوب إفريقيا كان عادلا. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تلقي الاتحاد الإفريقي إخطارا من الفيفا بأنه سيراجع الشكوى. (طالع التفاصيل)

واعترض لاعبو جنوب إفريقيا على ركلة الجزاء المحتسبة لصالح غانا والتي تسببت في تأهلهم للمرحلة الختامية.

تصريحات رئيس اتحاد جنوب إفريقيا

World Cup 2022 Qualifiers: Ghana unveil preparation line-up for South Africa and Ethiopia duels | Goal.com

وقال داني جونسون رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: "مباشرة بعد المباراة، اندلعت المشاعر الغاضبة في بلدنا. لقد اتصلت بالرئيس التنفيذي الذي كان مع حكام المباراة وطلبت منه إبلاغهم بأننا سوف نعترض على نتيجة المباراة".

وأضاف "نحن مهتمون بقرارات معينة في المباراة ، لذلك نحن نطالب بإجراء تحقيق في التلاعب".

وتابع " بالطبع علينا أن نقول ما هو التلاعب في المباراة؟ لذلك طلبنا من آيس نجكوبو تحليلها ومعرفة ما إذا كان هناك نمط قد يكون له تأثير على النتيجة النهائية للمباراة. تلقينا تقريرا ويجب أن يكون قد شاهده لمدة 10-11 ساعة".

وواصل "نحن هنا للإبلاغ عن الأحداث التي وقعت في كيب كوست والتي صدمتنا. يتحمل الاتحاد مسؤولية الحفاظ على نزاهة كرة القدم العالمية".

تصريحات لاعبي جنوب إفريقيا

South Africa wants to replay Ghana qualifying after disputed penalties - India News Republic

المؤتمر الصحفي شهد تواجد بعض اللاعبين من منتخب جنوب إفريقيا الذين شاركوا في المباراة.

وقال رونيون ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا: "عندما قال لي الحكم قبل المباراة أنه سيمنحني البطاقة الصفراء على إضاعة الوقت، دخلت اللقاء وفي ذهني هذا الشيء".

وأضاف "مع نهاية الشوط الأول ذهبت للحكم وأخبرته بأن تدخلات لاعبي غانا عنيفة فقال لي أنه احتكاك رياضي طبيعي وكان ردي بأن يطبق هذا على الفريقين فأخبرني أن أذهب قبل أن يشهر البطاقة الصفراء".

ومن جانبه قال روشين دي رويك مدافع ولاعب وسط جنوب إفريقيا: "لقد كانت أياما صعبة، ليست فقط بالنسبة لي ولكن للفريق بشكل كامل فلقد بذلنا جهدا كبيرا للوصول للمرحلة النهائية".

وأضاف "القرارات التي اتخذت في المباراة كانت ضدنا. شعرت أن المباراة بأكملها تم تجهيزها من الجميع على كرة الصبيان. لم تكن لدينا فرصة عادلة وتمت سرقتنا".

تقرير الحكم السابق في جنوب إفريقيا

WATCH: South Africa miss out on 2022 World Cup after controversial penalty decision in Ghana loss | Goal.com

آيس نكجوبو الحكم الجنوب إفريقي السابق قال عن تقريره بعد مشاهدة المباراة: "الأمر استغرق مني أكثر من 10 ساعات لمتابعة المباراة وتحليلها لمعرفة كل قرارات الحكم ومدى تأثيرها".

تقرير نجكوبو جاء فيه

قرارات الحكم في المباراة: 70 قرار

عدد القرارات الصحيحية: 37

عدد القرارات الخاطئة: 33

عدد القرارت الخاطئة ضد جنوب إفريقيا: 33 بنسبة 90.9%

عدد القرارات الخاطئة ضد غانا: 3 بنسبة 9.1%

رد الاتحاد الغاني

مدير الاتصال في الاتحاد الغاني قال في تصريحات لـ "جوي سبورت": "تقديم الشكوى هو كل ما يمكنهم فعله، لقد كان الحكم جيدا في المباراة".

وأضاف "قد ذههبنا إلى بعض المباريات ولم تكن قرارات الحكم في صالحنا، على سبيل المثال أمام إثيوبيا وكذلك أمام زيمبابوي".

وتابع "قرارات الحكم لا تكون دائما في صالحك، لقد فزنا بشكل عادل وكافحنا من أجل ذلك وسعيد بوصولنا للمرحلة التالية".

وأتم "نحترم قرارهم بشكوى الاتحاد الدولي ولكن لا أعتقد أن هذا قد يغير شيء".

ويقام الدور الختامي بين العشرة منتخبات في خمس مواجهات بطريقة الذهاب والإياب ليتأهل خمسة فرق إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

جنوب إفريقيا غانا تصفيات كأس العالم
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