قائد غانا: انتصارنا على جنوب إفريقيا كان عادلا.. ونستحق ركلة جزاء أخرى

يؤمن أندري أيوا قائد منتخب غانا بأن فوز فريقه على نظيره الجنوب إفريقي في تصفيات كأس العالم 2022 كان عادلا، وأوضح أن منتخب النجوم السمراء كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أخرى.

غانا تأهلت للدور الحاسم من التصفيات بعد فوزها على جنوب إفريقيا بهدف من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وقال أيو في تصريحات للصحفيين: "لقد فزنا بشكل عادل، أعتقد أننا خلقنا فرصا أكثر من المنافس، لقد كانت مباراة صعبة".

وأضاف الذي لعب مباراته الدولية رقم 100 "لقد أدى جنوب إفريقيا المباراة بشكل جيد، لكننا فزنا في هذه المباراة بشكل عادل".

وتابع البالغ من العمر 31 عاما "كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر. وأعتقد أن ركلة الجزاء كانت ركلة جزاء واضحة".

وأردف "كان على الحكم أن يمنحنا ركلة جزاء أخرى. لكن ما حدث جزء من لعبة كرة القدم".

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وأتم لاعب السد القطري "نحن سعداء لأننا فزنا وتأهلنا إلى الدور التالي والآن تنتظرنا مهمة كبيرة في شهر مارس المقبل".

تغلب منتخب غانا على ضيفه جنوب إفريقيا بهدف حاسم في الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو لاعب الأهلي منذ البداية وحتى النهاية، حيث طالب بركلة جزاء لم يتم احتسابها عقب سقوطه داخل المنطقة في الشوط الثاني.

شكل منتخب غانا خطورة مبكرة بواسطة جوردان أيو الذي أهدر فرصة من وضعية انفراد في جسد الحارس في الدقيقة 14، ثم أعاد الكرة ولكن فوق العارضة هذه المرة في الدقيقة 16.

وبعد مخالفة من روشين دي روك مدافع جنوب إفريقيا، تحصل النجوم السوداء على ركلة الجزاء التي قادت للفوز، حيث سجلها أندريه أيو في الدقيقة 32.

وكاد بيرسي تاو أن يسجل هدف التعادل الذي كان ليؤهل جنوب إفريقيا إلى المرحلة النهائية في اللحظات الأخيرة، ولكنه فشل في السيطرة على الكرة لتمر من خلفه.

الفوز رفع رصيد غانا إلى 13 نقطة في المركز الأول، متساويا مع جنوب إفريقيا في عدد النقاط وفارق الأهداف (+4) ولكنه تأهل بفضل تسجيله لهدف أكثر من منافسه المباشر، حيث سجل منتخب غانا 7 أهداف وتلقى 3، بينما سجل منتخب جنوب إفريقيا 6 أهداف وتلقى هدفين.

بذلك يصبح منتخب غانا سادس المتأهلين رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد مصر والمغرب والسنغال ومالي والكونغو الديمقراطية.