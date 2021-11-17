مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

مصر - المغرب

اعترف وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي بصعوبة إمكانية مواجهة فرق بحجم مصر أو غانا أو الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

منتخب المغرب هو الوحيد الذي حقق 6 انتصارات في المباريات الـ6 بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، ليتأهل بجدارة للدور الفاصل.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي: "لم نفعل شيئا حتى الآن، وتنتظرنا مواجهة فاصلة صعبة، فمنتخبات مثل مصر وغانا والكاميرون قوية جدا، وعلينا أن نكون جاهزين تماما".

أخبار متعلقة
جوائز فانتازي في الجول – موبايل Xiaomi 11t lite 5g NE لصاحب المركز الأول في الجولة الرابعة مدافع الجزائر يعتذر للجماهير منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR

وأضاف "المهمة لن تكون سهلة، فالحظوظ متساوية بين كل المنتخبات في الدور الحاسم".

تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه

وشدد المدرب البوسني "الجمهور المغربي عليه أن يكون سعيدا بمنتخبه الذي حقق نتائج مبهرة".

وواصل "هناك منافسة قوية بين اللاعبين، وهذا أمر جيد للمنتخب. لقد أعطيت الفرصة للجميع، وتألق منهم الكثير، وهذا أمر يسعدني".

وأتم خليلوزيتش "الوجه الحقيقي لمنتخب المغرب سيظهر خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم في إفريقيا هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور الفاصل يوم 18 ديسمبر المقبل في قطر.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.

مصر المغرب غانا
نرشح لكم
مؤتمر ناري لاتحاد جنوب إفريقيا: 90% من القرارات ضدنا وكل شيء كان معدا لسرقتنا مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية مدافع الجزائر يعتذر للجماهير منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR
أخر الأخبار
مؤتمر ناري لاتحاد جنوب إفريقيا: 90% من القرارات ضدنا وكل شيء كان معدا لسرقتنا 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كأس العرب - تاريخ حافل استمر 58 عاما وصولا لنسخة "استثنائية" 34 دقيقة | كأس العرب 2021
مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية ساعة | تصفيات كأس العالم
قائمة بيراميدز - عودة فخر الدين بن يوسف لمواجهة المصري.. واستمرار غياب منسي ساعة | مصر
جوائز فانتازي في الجول – موبايل Xiaomi 11t lite 5g NE لصاحب المركز الأول في الجولة الرابعة ساعة | الدوري المصري
مدافع الجزائر يعتذر للجماهير ساعة | تصفيات كأس العالم
خبر في الجول – إدارة طلائع الجيش تمنح الثقة لـ أحمد عبد العزيز لقيادة الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل