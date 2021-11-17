مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية

اعترف وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي بصعوبة إمكانية مواجهة فرق بحجم مصر أو غانا أو الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

منتخب المغرب هو الوحيد الذي حقق 6 انتصارات في المباريات الـ6 بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، ليتأهل بجدارة للدور الفاصل.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي: "لم نفعل شيئا حتى الآن، وتنتظرنا مواجهة فاصلة صعبة، فمنتخبات مثل مصر وغانا والكاميرون قوية جدا، وعلينا أن نكون جاهزين تماما".

وأضاف "المهمة لن تكون سهلة، فالحظوظ متساوية بين كل المنتخبات في الدور الحاسم".

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وشدد المدرب البوسني "الجمهور المغربي عليه أن يكون سعيدا بمنتخبه الذي حقق نتائج مبهرة".

وواصل "هناك منافسة قوية بين اللاعبين، وهذا أمر جيد للمنتخب. لقد أعطيت الفرصة للجميع، وتألق منهم الكثير، وهذا أمر يسعدني".

وأتم خليلوزيتش "الوجه الحقيقي لمنتخب المغرب سيظهر خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم في إفريقيا هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور الفاصل يوم 18 ديسمبر المقبل في قطر.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.