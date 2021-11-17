تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه

لا تنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خوض صاحب التصنيف الثاني في التصفيات المكونة من مباراتي ذهاب وإياب، مباراة الإياب خارج أرضه.

ويقول البند العاشر من المادة 20 في لائحة التصفيات، أنه في حال لعب مباراة ذهاب وإياب، مثل المرحلة الأخيرة في تصفيات إفريقيا، يتم تحديد ترتيب المباريات بقرعة يقيمها فيفا.

وتكمل اللائحة: "الفريق الذي يسجل أكثر عدد من الأهداف على مدار المباراتين يتأهل للدور التالي"، في حالة إفريقيا، كأس العالم.

وتضيف "لو سجل كل فريق نفس عدد الأهداف، يتم احتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض بإثنين".

وتردف "لو سجل كل نفس عدد الأهداف، وهناك تعادل في الأهداف خارج الأرض، يتم لعب وقت إضافي كجزء من المباراة الثانية. لو سجل الفريقان نفس عدد الأهداف في الوقت الإضافي، يُعتبر الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف خارج الأرض منتصرا".

وتتم اللائحة "في حال استمرار التعادل يتم لعب ركلات الجزاء".

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون إلى المرحلة النهائية.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.