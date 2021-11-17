تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - الجابون

لا تنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خوض صاحب التصنيف الثاني في التصفيات المكونة من مباراتي ذهاب وإياب، مباراة الإياب خارج أرضه.

ويقول البند العاشر من المادة 20 في لائحة التصفيات، أنه في حال لعب مباراة ذهاب وإياب، مثل المرحلة الأخيرة في تصفيات إفريقيا، يتم تحديد ترتيب المباريات بقرعة يقيمها فيفا.

وتكمل اللائحة: "الفريق الذي يسجل أكثر عدد من الأهداف على مدار المباراتين يتأهل للدور التالي"، في حالة إفريقيا، كأس العالم.

أخبار متعلقة
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه

وتضيف "لو سجل كل فريق نفس عدد الأهداف، يتم احتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض بإثنين".

وتردف "لو سجل كل نفس عدد الأهداف، وهناك تعادل في الأهداف خارج الأرض، يتم لعب وقت إضافي كجزء من المباراة الثانية. لو سجل الفريقان نفس عدد الأهداف في الوقت الإضافي، يُعتبر الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف خارج الأرض منتصرا".

وتتم اللائحة "في حال استمرار التعادل يتم لعب ركلات الجزاء".

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون إلى المرحلة النهائية.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر
نرشح لكم
مدافع الجزائر يعتذر للجماهير منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه
أخر الأخبار
جوائز فانتازي في الجول – موبايل Xiaomi 11t lite 5g NE لصاحب المركز الأول في الجولة الرابعة 9 دقيقة | الدوري المصري
مدافع الجزائر يعتذر للجماهير 14 دقيقة | تصفيات كأس العالم
خبر في الجول – إدارة طلائع الجيش تمنح الثقة لـ أحمد عبد العزيز لقيادة الفريق 43 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب 56 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشرف خضر لـ في الجول: الأجانب على رأس أولويات الإسماعيلي في انتقالات الشتاء ساعة | مصر
تصفيات كأس العالم - هل يخوض صاحب التصنيف الثاني في إفريقيا الإياب خارج ملعبه ساعة | تصفيات كأس العالم
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل