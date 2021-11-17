منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول أن الرباعي المحترف في الدوريات العربية قد يشارك في بطولة كأس العرب الشهر المقبل رفقة منتخب المحليين.

منتخب الجزائر للمحليين سيلعب ضد مصر ولبنان والسودان في مجموعة واحدة بكأس العرب.

وقال بلماضي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "مجيد بوقرة هو المسؤول الأول عن المنتخب الوطني المحلي".

وأضاف "المؤكد أنه سيستدعي بعض اللاعبين من المنتخب الأول للمشاركة في كأس العرب بقطر".

وأكمل "الدوريات العربية ستتوقف خلال فترة كأس العرب للمنتخبات وهو ما يجعل مشاركة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وجمال الدين بن العمري ورايس مبولحي حتمية".

الثنائي بلايلي وبن العمري يلعب في صفوف فريق قطر القطري، ويتواجد بونجاح مع السد القطري، بينما يلعب مبولحي مع فريق الاتفاق السعودي.

وتابع "عدم مشاركة هؤلاء في المباريات حتى يوم 27 ديسمبر موعد انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا لكأس أمم إفريقيا أمر غير منطقي".

في الوقت نفسه قال "لا يمكن أن ينضموا إلى معسكر الإعداد لأمم إفريقيا وهم يشعرون بالتعب، خاصة عندما نعلم بأن بوقرة يريد التتويج بكأس العرب وهذا يعني احتمالية خوض 6 مباريات في كأس العرب بمعدل مباراة كل 3 أيام".

وتستضيف قطر نسخة "استثنائية" من كأس العرب والتي تعود بعد غياب دام 9 أعوام، في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

النسخة العاشرة من كأس العرب تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما مرت منذ أن كانت فكرة عام 1957 إلى النسخة الأولى عام 1963 وحتى يومنا هذا إلى عديد التقلبات.

ويدخل المنتخب الجزائري بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون يناير المقبل للدفاع عن لقبه.